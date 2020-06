Lacson `di tumiklop sa anti-terror bill

Hindi umaatras si Senador Panfilo `Ping’Lacson sa pagsulong para maipasa ang pinalakas na anti-terrorism bill sa kabila ng pagkontra ng ilang grupo.

“The Anti-terrorism Act of 2020 aims to secure our country and protect our people from domestic and foreign terrorists like the Abu Sayyaf and the ISIS,” sabi ni Lacson sa Twitter post.

Isa si Lacson sa mga may-akda ng panukala.

Ayon pa kay Lacson, dati ring Philippine National Police (PNP) chief, bukod sa dadagdagan ng panukala ang ngipin ng batas kontra terorismo, ginagarantiyahan din nito ang proteksyon ng civil liberty.

Maraming grupo ang nanawagan sa gobyerno na ibasura ang anti-terrorism bill dahil sa potensiyal na paglabag sa kapatang pantao.

“As author and principal sponsor, I made sure that it adheres to the Bill of Rights as enumerated in the 1987 Constitution,” ani Lacson.

Sa ilalim ng Senate Bill No. 1082, nais nitong palawigin ang bilang ng araw na makulong ang isang terror suspect sa loob ng 14 araw, o dagdag ng 10 araw mula sa kasalukuyang batas.

Ang mga awtoridad ay maaari ding magsagawa ng 60 araw na surveillance sa pinaghihinalaang terorista na puwede ring palawigin pa ng 30 araw.

Tinanggal din ang probisyon sa kasalukuyang batas ang bayad na P500,000 danyos kada araw sa pagkakulong ng sinomang suspek na napawalang sala. (Dindo Matinin