Lacson ‘di atat sa gabinete

Sakaling matalo at alukin ng posisyon sa gobyerno ng susunod na pangulo ng bansa, hindi umano ito tatanggapin ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson.

“I won’t even speculate. Pero sabi ko nga I’m more inclined not to accept anything anymore. 50 years na e and that’s it for me as far as government service,” pahayag ni Lacson sa panayam ng mga reporter matapos bumoto sa Imus, Cavite.

Pero kung talagang may mag-alok, sinabi ni Lacson na depende umano ito sa mga kondisyong ibibigay sa kanya ng taong mag-aalok sa kanya ng posisyon sa pamahalaan.

“But, as I said, depende kung ano ‘yong mga condition. Kasi kung magse-serve ka under a president na hindi mo kabisado tapos mayroong puwedeng ipagawa sa iyo na hindi rin tayo magkakasundo and it happened to me,” ani Lacson.

Inihalimbawa ni Lacson nang tanggapin niya ang posisyon na pamunuan ang Philippine National Police (PNP) noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Joseph Estrada.

“When I was appointed Chief PNP mayroon kaming mga basic differences — mga basic, mga fundamental na mga differences na nangyari kay President Erap. So ‘yon, kaya nagkaganoon din ‘yon ano, naging short-lived ‘yong pagiging presidente niya as well as ‘yong pagiging chief PNP ko,” lahad ni Lacson.

“There are baseline principles that I adhere to, mga non-negotiable sa akin. So, ganoon din ‘yong aking public service, may mga threshold ako e na sinusunod. Ang tawag ko nga doon baseline principles na hindi puwedeng i-compromise. So, ‘yon nga tinatanong mo ‘yong possibility na baka after one year ma-offer-an ng Cabinet position. Depende sa mga condition,” dagdag pa niya. (Dindo Matining)