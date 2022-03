Lacson bumuga ‘Leni camp promotor ng fake news’

CAUAYAN CITY, Isabela — Inginuso ni Partido Reporma presidential aspirant Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson na ang kampo umano ni Vice President Leni Robredo ang may utak ng pagpapakalat sa pekeng text messages na nagsasabing uurong na siya sa pagtakbo sa pagka-pangulo.

“Sila [Robredo camp] ang may pakulo non,” sabi ni Lacson sa isang press conference kahapon sa Isabela.

Ayon pa kay Lacson, maging ang kapwa niya kandidato na si Senador Manny Pacquiao ay naging target din ng pekeng text message na nagsasabing aatras na din siya sa pagtakbo sa pagka-pangulo.

“Pati si Sen. Manny Pacquiao pinapakuluan nila na aatras,” sabi ni Lacson.

Samantala, ibinunyag ni Lacson na may “mediator” mula sa kampo ni Robredo na nagdala ng ‘feelers’ na pakiramdam niya’y panawagan na umatras para magkaisa laban sa na¬ngunguna sa survey na si Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

Subalit nanindigan si Lacson at kanyang running mate na si vice presidential candidate Senate Vicente ‘Tito’ Sotto III na hindi sila uurong sa laban.

“For the nth time, ‘di kami aatras. Ayaw ko na lang sabihin na may mga feelers, may mga overture na may mga parang compromises na inihain. I won’t give more details pero simple lang sagot namin e. Noong nag-decide kami ‘yon na ‘yon,” sabi ni Lacson.

Paniwala pa ni Lacson, posibleng nilapitan din ng kampo ni Robredo ang iba pang kandidato sa pagka-pangulo at pangalawang pangulo.

“I won’t give anymore details pero ‘di lang sa akin pati sa ibang kandidato. Gusto talaga nila masolo, nagpo-project sila na dalawang lang ang magkalaban, dini-diminish nila ang ibang kandidato,” ayon pa kay Lacson. (Dindo Matining)