Lacson binuking hakot scam

ZAMBOANGA CITY — Ibinunyag ni independent presidential candidate Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson na inalok sila ng isang grupo para maghakot ng tao kapalit ng P500 bawat taong dadalo sa kanilang campaign rally.

Sa isang press confe­rence, sinabi ni Lacson na isang grupo ang lumapit sa kanyang coordinator sa lalawigan ng Rizal at ina­lok siyang maghakot ng taong dadalo sa kanilang campaign rally sa pres­yong P500 bawat ulo.

“Sabi sa kanya [organizer] baka gusto ni Sen. Lacson at Sen… magkaroon ng maraming rally meron kaming mga tao, P500 per person, maski ilan,” sambit umano ng grupo sa kanyang organizer.

“Ang panggagalingan umano ng hakot ay sa Rizal, Payatas, Quezon City, Caloocan at Mandaluyong. Parang human resources department,” sabi pa ni Lacson.

Subalit hindi naman umano nakakarating ng buo ang P500 sa bawat tao na binibitbit sa campaign rally dahil P200 lang ang binibigay sa kanila ng naturang grupo.

“Actually, ang net take home ng each participant is P200. Siguro ‘yon ang net, siguro meron pang additional P100 for food and transportation,” ayon pa kay Lacson.

Subalit hindi naman umano kinagat ng organizer ni Lacson ang alok na paghahakot ng mga tao sa campaign rally dahil taliwas ito sa estilo ng kanilang pangangampanya.

‘We can’t blame the people coming from pandemic ang hirap ng buhay,” dagdag pa niya. (Dindo Matining)