Lacson binisto paldong pondo sa Davao, Albay, Abra

Pinuna ni Senado Panfilo Lacson ang pagkakaiba ng alokasyon sa mga infrastructure project sa iba’t ibang congressional district sa ilalim ng 2021 General Appropriations Bill.

Sa plenary debate sa budget bill sa Senado, iniisa-isa ni Lacson ang mga distritong may pinakamalaking pondo sa kanilang infrastructure project.

Nanguna ang 1st District ng Davao na may P15.351 bilyon, sumunod ang Benguet (P7.9 bilyon), Albay (P7.5 bilyon at Abra (P3.75 bilyon).

“‘Yun ang honor roll, Mr. President… Horror roll,” pahayag ni Lacson kasabay ng pagsabing ilan naman sa mga distrito ay nabigyan lang ng P42 milyon halaga na proyekto.

“Bakit ganoon ang disparity? What’s in those districts that would merit… not to mention absorptive capacity? Kung sa isang engineering district yan babagsak, I cannot see how that particular engineering district would implement P15.351 billion of infrastructure projects,” sambit ba nito.

Dahil dito, iginiit naman ni Senate President Vicente Sotto III na dapat amiyendahan ang alokasyon ng anti-insurgency fund ng gobyerno para sa 2021.

Sinabi naman ni Senador Sonny Angara, chairman ng Senate Finance Committee, na malalaman pa ang pagkakaiba ng mga alokasyon sa proyekto kapag humarap sa plenary ang Department of Public Works and Highways . (Dindo Matining)