Lacson binisto bilyong kita ng mga gov’t hospital

Kinuwestiyon ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson ang mga pampublikong ospital dahil nagawa nilang singilin ang mga pasyente kahit kumikita sila ng bilyong piso nitong nakalipas na mga taon.

“Paano nasisikmura ng mga pampublikong ospital na singilin pa ang mga kababayan nating naka-confine, samantalang bilyon-bilyon naman ang kanilang “off-budget” na kita nitong mga nakaraang taon?” tanong ni Lacson sa interpelas¬yon sa panukalang badyet ng Department of Health (DOH) para sa 2022.

Ayon kay Lacson, kung malaki ang kinikita nila ay puwede itong pambayad sa mga gastusin sa ospital ng mahihirap na pasyente lalo na ang mga nawalan ng hanapbuhay dahil sa pandemya.

“Why would we still charge patients hospitalization fees at a time of pandemic? Should it not be that the amount be used to cushion the suffering of our people who are confined in government hospitals?” dagdag ni Lacson, na sinang-ayunan naman ni DOH Secretary Francisco Duque III.

Para kay Lacson, senyales ito na may mali sa pamamahala ng mga pampublikong ospital. “Kumikita naman, bakit ‘di nagagamit? That’s my point,” punto ng mambabatas.

Batay sa Budget Expenditure and Sources of Financing (BESF), lumalabas na may P448.439 bilyon “retained income for 2021 hospital fees” ang DOH.

Nilinaw din kalaunan ni Duque na ang off-budget account para sa 2021 ay nagkakahalaga lamang ng P21.3 bilyon sa halip na P448 bilyon dahil mali umano ang sinumite ng Eastern Visayas Medical Center kung saan nailagay nito na P448 bilyon ang dapat sana ay P448 milyon lamang.

Ayon kay Lacson, ang off-budget accounts ay nagkakahalaga ng P4.789 billion noong 2016, P9.092 billion noong 2017, P6.156 billion noong 2018, P7.667 billion noong 2019 at P8.035 billion noong 2020. (Dindo Matining)