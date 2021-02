Lacson binira mga politikong ‘papogi’ kahit walang kalamidad

Kinanti ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson ang ipinangangalandakang relief operation ng ilang politiko sa bansa kahit wala namang kalamidad.

“Mga kababayan! Simula na ng mga “relief operations” sa iba’t ibang lugar, kahit walang kalamidad, kumpleto pa sa photo-ops. Cant it be done all year round or as the need arises, and without fanfare?” paalala ni Lacson sa kanyang tweet.

Wala namang pinangalang politiko ang senador sa kanyang Twitter kahapon.

Nag-react naman ang ilang netizen sa nasabing post ng senador.

Sabi ni Mike Enrique: Malapit na din kasi ang eleksyon.. ‘yon lang ‘yon.

Reaksiyon naman ni Philip Alegre: “Umpisa na nga sir ‘yon positio­ning and various media appearances just take a look and it’s obvious who are running.”

Hirit naman ni Kam Nebora: Sino po kaya tinutukoy n’yo? Bakit hindi n’yo po pangala­nan? (Vienne Angeles)