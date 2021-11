Lacson binawi death penalty bill

Opisyal na umurong si presidential aspirant Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson sa kanyang pagiging may-akda ng isang panukala na naglalayong ibalik ang parusang kamatayan para sa mga kalunos-lunos na krimen sa bansa.

Sa kanyang liham kay Senate Secretary Atty. Myra Villarica noong Nobyembre 8, hiniling ni Lacson sa secretariat na itigil na ang anumang deliberasyon sa Senate Bill No. 27 na kanyang inihain noong Hulyo 2019.

“This is to respectfully inform your good office that I am withdrawing my authorship of Senate Bill No. 27 or ‘An Act Re-Instituting the Death Penalty in the Philippines,’ filed on 01 July 2019 and accordingly, request that the bill be no longer considered for deliberation by the Committee on Justice and Human Rights, and Constitutional Amendments and Revision of Codes,” sabi ni Lacson.

Noong nagdaang linggo ay inihayag ni Lacson at running mate nitong si Senate President Vicente Sotto III na hindi na nila sinusuportahan ang panukalang muling ibalik ang death penalty sa bansa.

“Mas mainam na ang guilty ikulong habang-buhay sa halip na inosente ma-execute dahil sa pagkakamali,” sabi ni Lacson.

Bukod kay Lacson, isa pang may-akda ng death penalty bill, ang presidential aspirant din na si Senador Manny Pacquiao ay nagbago na ang isip at ayaw nang suportahan ang panukala. (Dindo Matining)