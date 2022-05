Lacson bilib sa werpa ng mga tagasuporta

Kumpiyansa si presidential candidate Panfilo ‘Ping’ Lacson na madadala niya ang bansa sa maayos na direksyon sa tulong ng kanyang mga tagasuporta at mga boluntaryong tumutulong sa kanyang kampanya na masigasig na itinatawid ang kanyang adbokasiya maging sa mga kanayunan.

Sa kanyang tweet nitong Lunes (Mayo 2), nagbigay-pugay si Lacson sa mga miyembro ng BRAVE Movers na sinuong ang mahirap na daan patungo sa Brgy. Tabing-Ilog, Licab, Nueva Ecija para lamang maihatid ang mensahe ng pag-asa at mabuting pamahalaan ni Lacson.

“Pray tell, which candidate will not be inspired by volunteers who risk their limbs, selflessly campaigning in the ‘deepest corners’ of the country?” sabi ni Lacson kalakip ang video ng grupo ng mga volunteer na tumatawid sa palayan sa pamamagitan ng pansamantalang tulay yari sa kawayan.

Sa press conference na idinaos noong Araw ng Paggawa, masiglang kinuwento ni Lacson ang grupo ng mga volunteer na nagsasakripisyo para ikampanya siya mula pa noong umpisa.

Sinabi ni Lacson na patuloy silang aasa sa suporta ng 500,000 mga volunteer sa buong bansa na nakatutok sa harapang pakikipag-usap sa mga botante na hindi napapansin ng ibang mga kandidato.

“They don’t concentrate on highways, on major thoroughfares. Ang pinapasok nila talaga mga liblib. Sa tingin namin ‘yon ang mga bumoboto e, na hindi nararating noong mga ibang kandidato, unless hakutin papunta sa bayan,” sabi ng presidential candidate.

“I was so touched by what they are doing… may mga ganoon kami, na talagang very sincere and selfless ‘yong kanilang tulong. Ang pinapasok nila the deepest corners of the municipalities and the barangays. So, we’re banking on that kasi hindi naman lalabas sa survey ‘yon e,” dagdag ni Lacson.

Noong Linggo (Mayo 1), nasungkit ni Lacson at tandem ang suporta ng mala­laking public transport group tulad ng Pa­sang Masda, ACTO (Alliance of Concerned Transport Organizations), at iba pang mga samahan ng tsuper ng dyip na nag-organisa ng kanilang motorcade sa Metro Manila. (Dindo Matining)