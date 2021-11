Lacson bilib sa 24/7 bakuna rollout ng mga mayor

Pinapurihan ni Sen. Panfilo ‘Ping’ Lacson ang mga lokal na pamahalaan na “todo effort” umano sa paglilingkod para magserbisyo ng 24 oras na pagbabakuna sa kanilang mga residente.

Sa kanyang Twitter account, kinilala ng senador ang Awuyon Community Municipal Hospital sa Baganga, Davao Oriental na nag-alok ng 24 oras na pagbabakuna simula bukas, Nobyembre 29 hanggang Disyembre 1, alinsunod sa itinakda ng pamahalaan na National Vaccination Days.

“Good, good and good. Let’s go Pilipinas! We can win this. This is one prime example of the local government units being in the best position to know the needs and priorities of their constituents. Way to go!” deklara pa ng senador. (Mia Billones)