Lacson, Bato palaban sa drug test

Pabor ang tatlong kandidato sa pagka-pangulo sa 2022 sa panukalang sumailalim sa drug test ang lahat ng mga kandidato sa 2022 national at local elections.

Ayon kay Senador Panfilo Lacson, presidential bet ng Partido Reporma, hindi nakakagamit ng ilegal na droga sa buong buhay niya kaya’t sang-ayon siyang gawin ito.

“I have never been addicted to drugs all my life, so I have no problem with that. In fact, we should all undergo random testing to make it more credible. I understand drug toxins may dissipate after 72 hours,” sabi ni Lacson sa kanyang text message sa mgareporter.

Maging si Senador Manny Pacquiao ay sumang-ayon sa panukalang drug testing bago magsimula ang kampan­ya.

“Agree ako dapat pakita natin na malinis tayo. At bago start ng campaign ay sabay-sabay na pa-drug test kami lahat,” sabi ni Pacquiao.

Si Senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa, dating Philippine National Police (PNP) chief, ay pabor din sa mandatory drug testing.

“Dapat lang! ‘Yung security guard nga na nagbabantay lang ng isang establisimyento ay required na magpa-drug test. Iyon pang presidente” punto ni Dela Rosa. (Dindo Matining)