Lacson: Babangon ang ABS-CBN

Naniniwala si Senador Panfilo Lacson na darating ang araw na muling babangon ang ABS-CBN matapos pagkaitan ng prangkisa ng House of Representatives.

Sa panayam sa ‘Patrol Probinsya’ sa Abante Radyo Tabloidista, binahagi ni Lacson ang kanyang pananaw sa hindi paglusot ng franchise renewal ng nasabing network sa House committee on legislative franchises.

Aniya, walang magagawa ang Senado dahil kailangan munang mapasa sa Kongreso ang isang panukalang batas bago sila umaksyon.

“Unang una, Kongreso ang may authority under the Constitution para mag-approve. Kaya tawag doon legislative franchise. Kung anuman ang individual na dahilan o collective na dahilan ng mga kongresista kaya nila ni-reject o hindi binigyan ng franchise ang ABS-CBN, nasa kanila yan,” saad ni Lacson.

“Ang sa parte naman ng ABS-CBN, maybe kung bumagsak sila today pero iba usapan kinabukasan o sa susunod na araw o taon I’m sure babangon uli at babangon,” aniya pa.

Sa botong 70-11, binasura ng House committee ang panukalang batas na magbibigay sana ng 25-year franchise sa ABS-CBN matapos mapaso ang prangkisa nito noong Mayo 4, at tuluyang pinatigil ang operasyon sa bisa ng cease and desist order ng National Telecommunications Commission.

“Anuman ang dahilan nila mapa-selfish ang dahilan, talagang mandate nila at authority nila yan under the Constitution na mag-approve or disapprove ng application for legislative franchise. Naroon tayo sa punto na ginawa nila yan, anuman ang dahilan, kailangan natin tanggapin yan,” saad pa ng mambabatas.