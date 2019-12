Lacson abli pagdagan isip Presidente

Andam na niyang subling suongon ni Senador Panfilo Lacson ang lisud nga dalan paingon sa pagka-Presidente sa Pilipinas.

Sa interview sa ‘Headstart’ sa ANC, matud sa magbabalaod nga wala niya tak-upi ang iyang pultahan sa pgdagan isip Presidente, sa usa ka kondisyon.

Matud niya nga kinahanglan nga aduna siya’y makitang kahigayunan nga modaug sa dili pa kini mohukom nga ibutang ang iyang pangalan sa balota sa pagka-Presidente.

“When people talk to me about the possibility of running in 2022, ang balik ko na lang sa kanila, I have only one requirement. I’m not closing the door but I have only one requirement – give me a clear chance of winning,” matud niya.

Niadtong 2016 wala misuway si Lacson sa presidential bid tungod kay iyang nakita ngav dili mopabor kaniya ang mga boto.

Sa eleksyon, usa lang kahigayun nga naparot si Lacson, ug kini nahitabo niadtong 2004 Presidential elections diin gipildib siya ni kanhi Presidente Gloria Macapagal-Arroyo.

“I’ve become more pragmatic because after all these years in politics as a senator, I’ve won 3 times. I’ve lost one presidential campaign. You become more practical, you become honed,” matud pa niya.