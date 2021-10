Lacson, 3 health expert sanib-puwersa! Ibabalik normal na buhay ng mga Pinoy

Malinaw at klaro ang direksiyon na tutumbukin ni Partido Reporma standard bearer Panfilo ‘Ping’ Lacson sa pagpapabangon ng ekonomiya ng bansa sa pagkalugmok buhat sa COVID-19 pandemic sakali mang magpasya ang mga Pilipino na siya ang ihalal na presidente sa 2022 elections.

Ito ay dahil tatlong eksperto sa kalusugan ang maaring direktang makatuwang ni Lacson sa paghahanap ng pangmatagalang solusyon sa COVID-19 pandemic at mabilis na pagbangon sa mga nasalantang kabuhayan at negosyo.

Ang mga ekspertong ito ay kinabibilangan nina dating Department of Health (DOH) Secretary Esperanza Cabral, dating DOH undersecretary at Food and Drugs Administration (FDA) director-general Dr. Kenneth Hartigan-Go at ang senatoriable at isa sa mga spokesperson ng Partido Reporma na si Dra. Minguita Padilla.

Ayon mismo kay Dra. Padilla, kay Lacson nila unang dinala ang Health Agenda 2022 and Beyond,” isang plano na magiging gabay ng mga susunod na lider ng bansa sa pagtugon sa pinakamahahalagang pangangailangan ng mga manggagawa ng sektor ng kalusugan lalo na ang mga frontliner na kagaya ng mga humaharap sa COVID-19.

Isiniwalat din ni Padilla na naging positibo ang pagtanggap ni Lacson sa kanilang plano at sinabi aniya ng Partido Reporma presidentiable na isasama ito sa pagbuo ng mga komprehensibong plano sa pagpapabalikwas sa ekonomiya sakali mang magpasya ang sambayanan na siya ang iboto.

Dinala nina Padilla kay Lacson ang plano nitong unang buwan ng Oktubre bilang tugon na rin sa mga kinakailangan na impormasyon ng grupo ng presidentiable na lumilikha ng paraan para sa mabilis na paggalaw ng gobyerno laban sa pandemya.

Kahit na sino aniya ang manalo sa presidential elections ay kanilang iaalok ang binuong plano dahil ang kalusugan ng mamamayan ay hindi dapat na nasasaklaw ng iba’t ibang kulay ng politika.

Sa kanyang pagsasalita sa pa¬ngalawang edisyon ng Online Kumustahan ng Lacson-Sotto tandem na idinaos sa ikalawang distrito ng lunsod ng Antipolo sa pakikipagtulungan ni dating Congressman Romeo Acop isiniwalat din ni Dra. Padilla na sa ilalim ng Lacson administration ay malulunasan na ang kakulangan ng bansa sa gamot sa COVID-19.

“Gagawa na ng molnupiravir, tabletas po ito. So, kung magkaroon ka ng COVID, maiinom mo na [‘yong gamot]. Parang antiviral siya, parang antibiotic na siya, parang cold medicine na lang para hindi na grumabe ang sakit,” pagbubunyag ni Dra. Padilla.

Sa kasalukuyan, ang molnupiravir ay nasa pinal na pagsubok sa ibayong dagat at sa mga darating na araw ay maari na itong magamit ng publiko.

“At ang magandang balita pa nito, sisiguraduhin ni President Lacson ito, magiging mura kasi gagawin na rito sa mga factory sa Pilipinas. ‘Yon ang kailangan nating palakasin,” pahabol pa ni Dra. Padilla.