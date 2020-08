Laborer na rumaket sa pagbenta ng gamot arestado

Isang online seller ng iba’t ibang klase ng gamot ang naaresto ng mga pulis at patrolya ng bayan sa Brgy. Sibul, Talavera, Nueva Ecija noong Biyernes ng gabi makaraang matiyempuhang walang suot na facemask at walang permit sa pagbebenta ng gamot.

Nakilala ang naaresto na si Wilfredo Reyes Esmabe Jr., 33, construction worker/online seller, residente ng Brgy. Betes, Aliaga, Nueva Ecija. Nabatid na dakong alas-6:20 ng gabi nang masita ang ‘di naka-face mask na si Esmabe habang nagmamaneho ng motorisklo at may angkas pang menor de edad.

Napansin ng pulis ang nakabukas na nakasabit na backpack sa backrider na naglalaman ng mga kahon ng gamot na umaano’y ide-deliver.

Inusisa si Esmabe kung may kaukulang permit sa pagbebenta ng gamot at doon ito nagalit at nakipagtalo sa mga pulis.

Humantong ito sa pag-aresto at patong patong na paglabag sa Executive Order Number 27- 2020 na may kaugnayan sa RA 11332 o Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Actat RA 7394 o Consumer Welfare Act ang kakaharapin ni Esmabe. (Jojo De Guzman)