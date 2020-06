Labor sector unahin tulungan – Gatchalian

Kailangan maglaan ang gobyerno ng pondo sa labor market para matiyak na mapapanatili ang trabaho ng karamihan sa mga Pilipino sa gitna ng record-breaking na unemployment rate sa bansa dahil sa COVID-19 pandemic.

Ginawa ni Senador Sherwin Gatchalian ang apelang ito matapos pumalo sa all-time high 17.7 ang unemployment rate sa bansa nitong Abril 2020.

Nauna nang iniulat ng Philippine Statistics Authority (PSA) na may 7.3 milyong walang trabaho sa bansa nitong Abril.

Ayon kay Gatchalian, vice chairman ng Senate committee on economic affairs, pinagdedebatehan ngayon kung anong stimulus package ang ipaprayoridad sa ilalim ng Bayanihan to Recover as One Act at nangako ito na kanyang ipaglalaban na mabigyan ng malaking alokasyon ang labor sector. (Dindo Matining)