Labor group dismayado sa DOLE cash aid

Nagpahayag ng pagkadismaya ang isang malaking grupo ng mga manggagawa dahil sa pagpapahinto tulong pinansiyal na ibinibigay ng Department of Labor and Employment (DOLE) para sa mga nawalan ng trabaho sanhi ng enhanced community quarantine sa buong Luzon.

Ipinaayag ng DOLE noong Huwebes ang pagsuspinde sa P5,000 tulong pinansiyal sa ilalim ng COVID Adjustment Measures Program (CAMP) para sa mga manggagawa sa formal sector worker na epektibo ng Abril 15, 2020 dahil sa pagkaubos umano ng P1.6 bilyong pondo para sa nasabing programa.

Sa inilabas na pahayag ng DOLE, sinabi na ang programa ay nakapagbigay na ng P1.2 bilyon sa 236,412 benepisaryo mula sa 10,663 mga establisimiyento mula nang simulan nila ang pamamahagi noong Marso 23.

Sinabi ng DOLE na mayroong 1.4 milyong mga establisimyento at negosyo ang nag-ulat na naapektuhan sila ng pinalawig na enhanced community quarantine.

Dismayado naman ang Trade Union Congress of the Philippines (TUCP) sa pangyayari.

Ayon kay TUCP party-list Rep. Raymond Mendoza, dahil sa pagpapahinto sa cash assistance, milyon-milyong mga manggagawa at kanilang mga pamiya ang nalito at dismayado.

Millions of locked down workers particularly those who have yet to receive the cash grant are feeling betrayed by the stoppage of their only lifeline cash assistance,” pahayag ni Mendoza.

Ayon sa labor group, dapat linawin ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-EID) ang bagay na ito sa mga ordinaryong manggagawa para maiwasan ang pagkalito. (Mina Aquino)