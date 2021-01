Labor attache ng `Pinas sa Saudi sinuspinde

Inilagay ni Philippine Ambassador to Saudi Arabia Adnan Alonto si Labor Attaché (Labatt) Nasser Mustafa sa ilalim ng preventive suspension sa kanyang mga aksyon bilang “inimical to the national interest” upang maprotektahan ang karapatan at kapakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa.

Lumabas ang suspension matapos ireklamo ng mag-asawang Pilipino na nauna nang nagharap ng sekswal na panliligalig at mga reklamo sa katiwalian laban kay Mustafa.

“With the filing of the criminal charge, Labatt Mustafa directly violated the mandate of all Philippine government officials assigned at Foreign Service Posts to protect the welfare of Filipinos overseas,” ayon sa pahayag ng Embahada noong Miyerkoles, na idinagdag ang hakbang ni Mustafa na maaaring magresulta sa pagkabilanggo ng mga Pinoy sa isang dayuhang bansa.

Idinagdag ng Embahada na si Mustafa ay nagsampa ng kasong kriminal nang hindi ipinapaalam sa Ambassador at sa Department of Foreign Affairs na “undermined the One Country-Team Approach (OCTA)” base sa Migrant Workers Act of 1995. (Mina Navarro)