Labis na pagbitaw o ‘spar’ sa manok panabong, masama

ISA sa masasamang bisyo ng manok panabong sa laban ay ang sumuot sa pakpak ng kalaban, delikado ang mga ganitong gawain dahil posibleng ito ang kanyang ikatalo.

Malilibre sa palo ang kalaban at maaaring tamaan ang likod na delikadong parte sa manok.

Ayon sa mga napagtanungan ng Abante/Tonite sa mga beteranong mananabong, isang dahilan ay ang matagal na spar o bitaw ng manok.

Kapag binitaw ng matagal ang manok ay napapagod sila nang todo at hinahapo kaya minsan ay sinusuot nila ang ulo sa kalaban at kadalasan ay nagiging ugali nila ang mag-“bill hold” bago pumalo kaya nasisira ang kanilang mga pakpak at buntot.

Hangga’t maaari ay ibitaw sila hanggang 3 sapyawan lang at hayaang maging sabik na makaganti para sa susunod na bitaw ay iisipin nilang makauna sa paluan.