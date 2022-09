Laban sa krimen paiigtingin, kaayusan ng bansa itataguyod

Nitong nakaraang mga araw, ilang mga balita ang ating nasagap maging sa social media ukol sa diumano ay mga bagong kaso ng kidnapping at iba pang krimen sa bansa. Gaya ng ating mga kababayang Pilipino, tayo po ay nababahala sa mga naiuulat na ito.

Ito po ang dahilan kaya sinusuportahan ng inyong lingkod ang planong pagpapatawag ng hearing ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa upang talakayin ang isyung ito, alamin kung paano mas matutulungan ang kasalukuyang administrasyon at kapulisan na maresolba ang mga kaso, at mapalakas ang ngipin ng batas para mas mapanatag ang loob ng ating mga kababayan.

Buo ang aking tiwala sa bagong administrasyon. Naniniwala po ako na isa ang peace and order sa mga prayoridad ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr., at susuportahan ko po ang mga nakalaang plano ng mga awtoridad lalo na ng Philippine National Police upang maproteksyunan ang ating mga kababayan anumang oras at panahon.

Hindi rin po lingid sa ating kaalaman na naging prayoridad ni dating pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang termino ang pagpapapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Huwag po nating sayangin ang pinaghirapan nating lahat sa nakaraang mga taon.

Sa aming pag-iikot sa iba’t ibang komunidad, ilan sa mga kababayan natin ang naglabas ng kanilang saloobin pagdating sa usaping ito. Isa sa kanila si Darwin Sabarillo, isang food delivery rider sa Maynila. Aniya, hangad niyang mas mapalawig pa ang police visibility sa bansa upang matakot ang mga kriminal at maprotektahan ang mga karaniwang mamamayan. Para kay Darwin, mahalaga na may takot ang mga kriminal na ito sa pamahalaan gaya noong panahon ni Tatay Digong.

Isang trabahante sa isang banko mula sa Quezon City naman po ang nakausap ng aking opisina na naghahangad din ng mas maigting na seguridad sa bansa upang patuloy na mabigyan ng hustisya ang mga nagiging biktima ng krimen. Aniya, may mga nahuhuli man sa mga naiiulat na kaso, dapat ay nahuhuli rin ang kanilang mastermind.

Kung ako naman po ang tatanungin, umaasa ako na dapat bigyan lalo ng lakas ng loob ng gobyerno ang ating pulisya upang mas masidhi pa nilang magampanan ang kanilang tungkulin. Trabaho po ng ating mga pulis ang protektahan ang ating mga mamamayan, kaya ibigay natin sa kanila ang nararapat lamang na suporta.

Ako rin po ay nananawagan sa ating mga pulis na gawin po ninyo nang buong puso at tapang ang inyong trabaho. Tungkulin po nating lahat sa gobyerno ang makapagbigay ng komportable at payapang buhay para sa lahat ng mga Pilipino, lalung-lalo na po ang kapanatagan para sa mga magulang na gusto lang po na makapaglakad at makauwi nang ligtas ang kanilang mga anak, anumang oras at saan mang sulok ng bansa.

Malayo na ang narating natin sa kampanya kontra ilegal na droga, kriminalidad at pati rin sa katiwalian. Subalit sa panahon na nagbabantang bumalik muli ang mga masasamang loob sa lipunan, siguro po ay kailangan mas takutin pa gamit ang mas matalas na ngipin ng batas, ika nga. Kumbaga sa Bisaya, dapat mag-“kinto” ang mga kriminal. Tiyakin natin na sa Pilipinas, ang mga kriminal at masasamang loob ang nanginginig sa takot, hindi ang karaniwang mga Pilipino.

Tandaan din po natin na apektado ang negosyo at ekonomiya ng bansa kung hindi po natin mapoprotektahan ang ating mga kababayan. Kapag may peace and order sa bansa, susunod diyan ang kabuhayan at economic development. Papasok ang mga investors at hindi sila matatakot dahil kumpiyansa sila na mamuhunan sa ating bansa.

Maniwala kayo sa hindi, kapag napasok po ng droga kahit isang miyembro ng pamilya, sira na po ang kanyang pamilya.

Kasi kapag nandyan na ang iligal na droga, susunod pong papasok ang korapsyon at kriminalidad. Iyon po ang aking kinatatakutan kapag bumalik na ang korapsyon at krimen.

Huwag po nating sayangin ang ating kinabukasan. Kaya kung kinakailangan po ninyo ng tulong, sabihan n’yo lang po kami at nandito kami para tumulong. Kaya sang-ayon ako sa sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na dapat paigtingin pa ang mga polisiya hindi lamang sa pagpuksa ng krimen at ilegal na droga, kundi pati na rin sa pagrerehabilitate sa mga biktima nito upang magbagong buhay.

Kasama sa mga ipinaglalaban ko ay ang pagpasa ng aking iniakdang Senate Bill No. 428 na layuning magtayo ng Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center sa bawat probinsiya sa bansa. Habang nilalabanan natin ang mga drug lords at drug pushers, bigyan din natin ng pagkakataong maisalba ang buhay ng mga biktima ng droga.

Sa harap ng iba’t ibang pagsubok sa ating buhay, huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil tayu-tayo ring mga Pilipino ang magtutulungan upang lutasin ang mga ito nang buong tapang at may pagmamalasakit sa mga kapwa natin Pilipino.

Sigurado ako na nais din ng iba nating mga kababayan ang maipagpatuloy ang mahigpit na polisiya ng gobyerno laban sa krimen sa bansa lalo na pagdating sa pagpuksa sa ilegal na droga. Kailangan ay tuluy-tuloy ang mga hakbang para wakasan ang ganitong masasamang gawain sa lipunan upang maisakatuparan ang ating iisang hangarin na mabigyan ng mas ligtas at komportableng buhay ang ating mga anak, at maging ang susunod na henerasyon.