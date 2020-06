‘Laban o Bawi’ ang ginawang laro sa quarantine

Sa lahat ng pagkakataon, kapag may kaguluhan ang sitwasyon sa paligid, ang tanging magbibigay ng paglilinaw, direksyon at kalma sa tao ay ang nagkakaisang tinig na mananaog mula sa mga namumuno.

Kaya nga may tinatawag na pinuno o lider na namumuno sa karamihan, dahil kung kanya-kanyang salita at galaw, ingay at kalituhan lang ang malilikha at walang malinaw na direksyong patutunguhan.

Sa panahon ng pandemic na dulot ng COVID-19, nagkagulo ang buong mundo sa paglaban sa virus na wala pang nadidiskubreng gamot. Sa ganitong kaguluhan, higit ang pangangailangan sa iisang boses na may awtoridad, malinaw at puno ng kumpiyansang pakikinggan ng karamihan at magbibigay giya sa nagkakagulong mamamayan.

Subalit nakalulungkot na hindi ganyan ang nakita natin sa mga nagdaang buwang sumailalim tayo sa iba’t ibang uri ng kwarantina.

Ang DOH na pangunahing ahensyang magbibigay gabay sa mga tao kung paano pangangalagaan ang sarili laban sa virus ay nakitaan natin ng pabago-bagong statements at kaguluhan sa mismong hanay nila.

Noong panahong maraming mga pag-aaral at eksperto sa buong mundo ang nagsasabing nakakahawa ang mga asymptomatic o walang nararamdamang sintomas na COVID-19 carriers, nagpahayag ang DOH na hindi nakakahawa ang asymptomatic na tao. Lumipas ang panahon at binawi nila ang pahayag.

Sa pagdinig sa Senado, sinabi ni Secretary Duque na nasa 2nd wave na ng virus ang Pilipinas, na ikinagulat ng marami. Lumaon ay binawi din nya ito at nilinaw na 1st wave pa rin ang pananalasa ng COVID-19 sa bansa.

Dagdag pa dyan ang ilang kaguluhan sa loob ng departamento nya na ilang ulit ipinasa ng kalihim ang kasalanan sa kanyang mga tauhan.

Laban-bawi rin ang mga pahayag tungkol sa transportasyon. Tinanggal ang coding. Ginawang modified coding (bawal ang nag-iisang sakay sa kotse). Binawi ang modified coding. Balik sa no coding. Dahil siguro napagtanto nilang tanging pribadong sasakyan at limitadong kapasidad ng MRT, LRT at manaka-nakang bus ang tanging paraan na magdadala sa mga empleyado sa kanilang trabaho.

Nagsabing magpapatakbo ng bus sa kahabaan ng EDSA at may limitadong istasyon lamang na itatapat sa MRT. Sa kaliwang bahagi ng EDSA tatakbo ang bus at doon din daw magbababa. Subalit hindi pa pala nakahanda ang access sa bus at mga bababang pasahero sa kaliwang bahagi ng EDSA. Bawi ulit at hindi na raw muna gagamitin yung mga bus stops sa gitna ng EDSA.

Nakakalito ang ganitong mga pahayag ng mga namumuno. Parang bawat araw ay naiiba ang sinasabi nila. Samantala, kawawa ang mga taong naapektuhan ng kanilang pabago-bagong patakaran.

Plantsadong pagpa-plano ang sagot upang maiwasan ang ganitong nakakalitong mga pahayag. Pag-aralang mabuti ang problema, humanap ng solusyon at laging isa-isip ang kapakanan ng nakakarami. At sa sandaling may nabuong desisyon, at saka pa lang gamitin ang media upang ipahayag sa lahat ang bagong panuntunan.

Subalit kung hindi pa pinal ang ideya, baka naman pwede tayong makiusap sa kinauukulan na kimkimin nyo muna sa grupo nyo, salain pang mabuti ang ideya at huwag basta magpapahayag kaagad sa media.

Kung nagsabi ang IATF na 50% ng workers ang papayagang makabalik sa trabaho upang maipatupad pa rin ang social distancing, sana’y may nakaisip ring ibalik ang 50% ng pampublikong transportasyon para may masakyan sila papunta sa trabaho at pauwi sa bahay.

Masusing planning at koordinasyon ang kinakailangang gawin lalo at malaking bahagi ng populasyon ang maaapektuhan. Kailangan nating mag-martsa sa iisang tunog ng drum para maging maayos at sabay-sabay ang galaw sa tamang direksyon.