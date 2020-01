Laban ni So nakakaumay

TINULAK ni super grandmaster Wesley So ang pang-walong sunod na draw matapos makipaghatian ng puntos kay GM Jorden Van Foreest sa 12th ang penultimate round ng 2020 Tata Steel Masters kahapon sa Wijk aan Zee sa Netherlands.

Muling nainis ang mga chess fan na nanonood nang live sa website dahil sa laro nina 25-year-old So at Foreest.

“So is the most boring “elite” player in chess today. He should not have a place next year in this tournament,” hayag ng fan sa website ng chessbomb.com na si @jivepar.

Nakalikom si Imus, Cavite native So ng pitong puntos sa event na may 14-player single round robin format, solo ito sa third spot habang hawak ni GM Fabiano Caruana ng USA ang top spot tangan ang siyam na puntos.

Wala nang pag-asa si So na masilo ang inaasam na pangalawang titulo kahit manalo pa siya sa 13th at final round laban kay reigning World Champion GM Magnus Carlsen ng Norway.

Nasa pangalawa si Carlsen na may 8.5 puntos.

Ano man ang maging resulta ng laban ni Caruana kay GM Vladislav Artemiev ng Russia ay masisilo nito ang korona ngayong edition. (Elech Dawa)