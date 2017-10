Laban ni Joramie

Patuloy ang pagsasakripisyo ng ating mga kababayan, kaya dapat patuloy din ang laban nating lahat sa pang-aapi.

Nitong September 5, dumulog sa ating tanggapan si Raccie Torres ng Maliksi I, Bacoor, Cavite, hatid ang nakababahala at kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang kapatid na si Joramie Torres, isang OFW sa Malaysia. Isa siyang teacher na nakipagsapalaran doon dala ang pangarap ng pag-asenso ng kanyang pamilya, subalit sa kasawiang-palad ay kina­lunya ng malas.

Matapos siyang ipasa-pasa sa iba’t ibang tao doon, sa loob ng ilang buwan ay pinagtulungan siyang saktan, bugbugin, pasuin sa mukha at buhusan ng kumukulong mantika ng kanyang mga amo.

Inabuso na siya ng kanyang employer, pinabayaan pa siya ng kanyang agency­ na Alpha Tomo. Wala siyang naging kasangga sa banyagang lupa kaya mag-isa siyang tumakas at matapang na nakipaglaban.

Agaran tayong naki­pag-ugnayan kay Adminis­trator Hans Leo Cacdac ng OWWA at ACTS-OFW Party List Cong. Jon Bertiz para iparating ang sitwasyon ni Joramie.

Kumilos din tayo para tugunan ang kanyang mga kagyat na pangangaila­ngan, kasama rito ang ang pagkakamit ng kataru­ngan. Hindi na siya nag-iisa ngayon at nakapiling na doon ang kanyang mga kamag-anak.

Nakademanda na sa Malaysia sina Mohamad Afzan Azemi at Norazni Razali dahil sa paglabag ng Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act 2007 at Section 34 ng Penal Code ng Malaysia na may parusang kulong na hanggang 20 taon.

Bilib tayo sa tapang ni Joramie.

Sa kabila ng impormasyong may katungkulan sa gobyerno doon ang isa sa akusado, pinili niya na hindi umuwi at tapusin ang kaso sa Malaysia. Pinili niyang siguruhin na maparurusahan ang mga taong nang-abuso sa kanya at nanindigan para wala nang iba na dumanas sa kalupitang pinagdaanan niya.

Nananalaytay sa kanyang ugat ang dugo ng bayaning Pilipino. Kung nabugbog man nila ang katawan ni Joramie, hindi naman sila nagtagumpay na gibain ang tibay ng kanyang loob at ang paninindigan para sa tama at makatarungan.





Hindi tayo titigil sa pagbibigay-pugay sa ating mga bayaning OFW at kaisa nila tayo sa bawat araw ng kanilang pakikidigma sa buhay. Hindi tayo bibitaw sa pagtutok sa kaso ni Joramie hanggang makamit niya ang katarungan sa Malaysia at mapanagot naman ang Alpha Tomo rito sa ating bansa.

Patuloy tayong ma­ngangalampag at makiki­pagtulungan sa mga kinauukulang sangay ng gobyerno hangga’t may natitira pa tayong kahit isang kababayan na nakararanas ng pang-aapi sa dayuhang lupa at kamay ng mga banyaga.