Laban kontra HIV-AIDS, pinaigting ng Bulacan

Ni: Jun Borlongan

TULOY-TULOY ang pakikipaglaban ng Bulacan sa pangunguna ng Provincial Health Office-Public Health (PDO-PH) kontra sa Human Immunodeficiency Virus – Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV-AIDS) sa pamamagitan ng mas pinalakas na adbokasiya at kampanya sa buong lalawigan.

Kamakailan, naging tampok ang Bulacan dahil sa pagtatala ng pinakamataas na bilang ng kaso ng HIV sa Central Luzon kung saan 136 na panibagong kaso mula Enero hanggang Marso 2019 ang naitala.

“With the efforts that we are doing in the province, hindi pa natin inaasahan na bababa ang bilang, we’re still expecting it to go up dahil ang dami nating awareness campaign, ang dami nating treatment facilities na nag-o-offer ng free HIV testing. As of the moment kasi hindi pa natin naabot na lahat ng target ay mapa-test, ‘pag na-reach na tsaka lang ito bababa,” ani Dr. Jocelyn Gomez, Provincial Health Officer.

Ayon sa datos, simu­la 1984 hanggang sa kasalukuyan, mayroong 2,188 na kasong naitala sa Bulacan kung saan edad 15 ang pinakabata habang edad 15 hanggang 34 ang karamihan ng apektado.

Idinagdag pa ni Gomez na sinisigurado nila na lahat ng nagpositibo sa HIV ay sumasailalim sa libreng gamutan sa mga treatment hub facility sa probinsya.

“Kung ang gamutan ay tuluy-tuloy, it has a possibility that the virus will be undetectable in their bodies and eventually hindi na nila maipapasa ang HIV sa iba,” dagdag ni Gomez.

Sinabi ni Patricia Ann Alvaro, Health Education Promotion Officer ng PHO-PH, na sa kasalukuyan ay mayroong pitong aktibong treatment hub facility sa Bulacan kabilang na ang Luntiang Silong sa Bulacan Medical Center, na matatagpuan sa 3rd Floor, Pay 3 – Room 301, Mojon, Malolos Bulacan; EmbrACE Unit, ACE Medical Center sa Baliwag; Gintong Kanlungan, Guiguinto RHU II sa Tiaong, Guiguinto; Kanaryong Silungan, Marilao RHU I; Home of Bamboo, Meycauayan RHU I; Villa Ezperanza, Ospital ng Lungsod ng San Jose Del Monte; at Green Clinic, Santa Maria RHU sa Caypombo, Santa Maria, Bulacan.