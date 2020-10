Laban kontra droga, hindi aatrasan kahit pandemya

Mahabang panahon na rin ang nakalilipas mula noong may malaking pagbabago sa pamumuhay nating lahat — pagbabagong dulot ng pandemya ng Covid-19.

Aminin man natin o hindi, binago ng COVID-19 ang ating pamumuhay. Minsan ay napapa-buntong hininga na lang tayo sa mga pagsubok na ating pinagdaraanan. Pero gayumpaman, hindi pa rin tayo susuko at patuloy na titindig at lalaban. Ganiyan tayong mga Pilipino, matatag, masayahin at laging puno ng pag-asa.

Sa totoo lang, lahat ng aspeto ng buhay ay apektado ng Covid; saan ka mang industriya o sektor ng lipunan nabibilang ay pihadong may malaking epekto sa iyo. Maging ang implementasyon ng mga programa ng administrasyon ni Pangulong Duterte ay apektado ng pandemya

Isa sa mga naapektuhan ng Covid-19 pandemic ay ang nasimulan nating laban kontra iligal na droga. Napunta ang malaking atensyon ng ating kapulisan sa pag-implementa ng Covid-19 community quarantine protocols. Sinusuportahan naman natin ito dahil naniniwala tayo na ang maayos na pagsunod sa community quarantine ay makatutulong makapagligtas ng buhay ng tao. Naging katuwang ng mga mediical frontliners ang mga pulis at militar para siguraduhin ang pagsunod ng ating mga kababayan sa itinakdang health protocols ng ating Kagawaran sa Pangkalusugan.

May mga nagtatanong kung ano na ang nangyari sa nasimulan nating laban kontra iligal na droga na ngayon ay tila nanamlay na. Ang sagot ko naman ay tuloy-tuloy pa rin ito at hindi nagmamaliw o pumupusyaw. Nananatiling seryoso ang ating kapulisan sa pagtalima sa utos ng Pangulo na solusyunan ang matagal nang problema sa illegal drugs. Tuloy ang laban! Walang atrasan!

Malinaw pa sa sikat ng araw, makikita sa balita ang dami ng operasyon ng ating mga awtoridad kahit may pandemya — talagang tuloy-tuloy ang laban kontra illegal drugs. Marami tuloy ang pumuna kung bakit patuloy pa rin ang war on drugs sa panahon ng pandemic. Bakit nga raw kailangang maggugugol ang pondo ng bayan para dito?

Ang sagot ko, hindi kinikilala ng mga drug lord at drug addict ang COVID-19. Hindi sila tumigil na sumubok sa pagpapakalat ng iligal na droga sa bansa. Mabuti na lang at magaling ang intelligence ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at Philippine National Police, nasasabat ang kilu-kilong iligal na droga bago pa maibenta sa mga gumagamit nito.

Matagal ko nang isinusugal ang buhay ko sa laban natin sa illegal drugs. Ngayon, bilang senador ng bayan, patuloy tayong maninindigan para tuluyang maresolba ang problema sa iligal na droga. Kung ako lang ang masusunod, nanaisin kong mapondonhan ang lahat ng programa at proyekto para sa pagsugpo ng iligal na droga. Pero dahil sa kasalukuyan nating kinahaharap na krisis pangkalusugan na nagdulot ng pagbaba ng ekonomiya, nauunawaan natin ang desisyon ng ating economic managers sa hindi pagtaas ng pondo para sa war on drugs lalo na sa ahensya ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA).

Sigurado akong hindi naman porke bumaba ang budget ng PDEA ay mawawalan na sila ng gana magtrabaho kasama ng ating kapulisan.Tiwala ako na buong puso pa rin silang magsusumikap upang matupad ang layunin ng nakararami. Ang aking dasal ay tuloy-tuloy din sana ang pagbabago ng mga taong sangkot sa mga iligal na gawain lalo na sa pagtutulak ng bawal na gamot.

Sa law-abiding citizens at kapwa ko Pilipino, sama-sama tayo sa lahat ng laban ng buhay. Walang bibitiw, pihadong tayo ay magwawagi sa tulong at gabay ng Diyos.