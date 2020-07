Laban bawi sa ‘COVID tokhang’

KINALMA ng Malacanang ang pangamba ng publiko sa ‘tokhang’ style na paghahanap sa mga taong may mild symptom at asymptomatic sa coronavirus disease o COVID-19.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque nakasaad sa Republic Act (RA) 11332 na ang bawat indibidwal ay dapat mag-report patungkol sa lagay sakaling tinamaan ng COVID.

Giit ng tagapagsalita ng Palasyo, ang mga coronavirus patient, wala o may mild na sintomas ay dapat maipagbigay-alam sa mga kinauukulan ang lagay katulad ng barangay bago bisitahin.

Ang paliwanag ay ginawa ni Roque matapos batikusin ang plano ng pamahalaan na house-to-house search sa mga pasyanteng may Covid at itinulad ito sa anti-drug campaign na “Oplan Tokhang” kung saan ay libu–libo ang napatay sa mga operasyon ng pulisya.

“They will not go house-to-house. They will have to be reported by the persons themselves, their family, or the barangay. There is a law, RA 11332, which says that you have to report communicable diseases,” giit ni Roque.

“We prefer that the asymptomatic and the mild cases voluntarily surrender and confined themselves in isolation centers. We are enticing them with the fact that these are air-conditioned centers, free lodging, free meals three times a day, free Wi-Fi, and with a graduation ceremony to boot after the 14-day quarantine period,” dagdag nito.

Kapag tumanggi ang isang COVID positive na madala sa quarantine facilities ng gobyerno na may karapatan ang gobyerno na isolate ang mga ito.

Nauna rito ay nilinaw ni Interior Secretary Eduardo Año na mga local health official ang mangunguna sa pagbabahay-bahay sa paghahanap ng mga kumpirmado sa COVID-19 para ilipat sa isolation facilities sa halip na sumailalim sa home quarantine.

“Malinaw ang sinasabi sa pahayag ni SILG Año, tutulong ang ating kapulisan. Tandaan po natin ‘yun, hindi po kami magkukusa na kami-kami ang magkakatok ng mga bahay,” ayon naman kay Lt. Gen. Guillermo Eleazar, Joint Task Force COVID Shield commander tutulong lang sila sa mga LGU.

Ayon naman kay Sen. Risa Hontiveros ang diskarteng ito ng gobyerno ay ‘parang tokhang pero pang-COVID.”

“We need more and better barangay-based healthcare, not this,” reaksyon ng senador. (Prince Golez/Dindo Matining)