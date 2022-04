Laban-bawi ni Espinosa wa epek vs De Lima – Palasyo

Minaliit lamang ng Malacañang ang ulat na binawi ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa ang mga paratang nito laban kay Senador Leila de Lima kaugnay sa ilegal na droga.

Sinabi ni acting Presidential Spokesperson Martin Andanar na walang magiging epekto sa kinakaharap na kaso ni De Lima ang pagbaligtad ni Espinosa.

Binigyang-diin ni Andanar na hindi state witness si Espinosa sa mga kasong kinakaharap ni de Lima sa korte, batay na rin sa naging pahayag ng prosekusyon.

“We have to underscore what the Prosecutor General said — Mr. Espinosa is not a state witness,” dagdag ni Andanar. (Aileen Taliping/Prince Golez)