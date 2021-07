La Niña posibleng bumalik

Mahigit 50 porsiyento umano ang tsansa na bumalik ngayong taon ang La Niña, ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA).

Ayon sa PAGASA, posibleng mag-develop ang La Niña ngayong Oktubre o Nobyembre at maaaring tumagal hanggang unang quarter ng 2022.

“Based on the current conditions and model forecasts, there is more than fifty percent chance that La Niña will develop in either late October or November 2021, which may last through the first quarter of 2022,” pahayag ng PAGASA nitong Biyernes.

Dahi dito, inaasahan anila ang higit sa normal na kondisyon ng ulan sa ilang bahagi ng bansa.

Noong June 2 inanunsyo ng PAGASA ang pagtatapos ng La Niña.

Kapag umiiral ang La Niña, mas maraming bagyo o ulan kesa sa normal. (IS)3