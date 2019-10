La Greta balik ‘Pinas, naki-party agad kay Ang

La Greta is back (in Manila, Philippines)!

And she’s ready to rumble???

“I’m back in Manila & still dreaming of our food trip in San Francisco with my little one @dominique .. swipe Left,” sey niya sa kanyang Instagram post ng video nila kasama ang anak na si Dominique Cojuangco.

At ang birthday ni Felix Ang ang dahilan kung bakit agad-agad na bumalik ng Pilipinas si Gretchen Barretto. Siyempre, hindi puwedeng ma-miss niya ang importanteng okasyon na ito kay Mr. Ang.

“Last night 60th Birthday Bash for our CATS MAN FELIX ANG … video credit for 1st video Don mario … 2nd video of my dada madame Cathy Binag … swipe left … with my beautiful mimi Que,” sey niya.

Makikita nga sa Instagram story ni La Greta ang mga photo/video na kasama niya sina Atong Ang, at pati na si Dada (Tony Boy Cojuangco).

At feel na feel mo pa rin ang pag-i-enjoy ni La Greta sa sitwasyon niya ngayon, na pinag-uusapan nga sila ng buong Pilipinas.

Sa isang photo ni Atong kasama ang ibang mga bisita, nilagyan niya ito ng caption na, “Newly hired Spokesperson”. Kasunod ang caption na Felix Ang with matching cake.

Oh, ‘di ba? Parang wala ngang katensiyon-tensiyon sa birthday party na ‘yon nina La Greta. Panay ang smile, tawa ni La Greta, at super nag-i-enjoy siya na mag-post nang mag-post, ha!

Of course, mapapaisip ka rin talaga, ano ba talaga ang sitwasyon, usapan nina Atong at Tony Boy, at kahit nagkalat na ang mga photo na magkasama sa eroplano, na magka-holding hands sina Greta at Ang? At kahit todo na si Marjorie sa paglalantad na kesyo inagaw ni Ate Gretchen niya si Atong sa pamangkin nilang si Nicole Barretto, parang wala lang ‘yon kay Mr. Cojuangco?

Kunsabagay, nu’ng kainitan ng isyu kina Gretchen at John Estrada, never namang nag-react o nagparamdam ng galit si Tony Boy.

Well…