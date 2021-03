KZ magmamarka sa unang Pinoy Disney song

Sa kauna-unahang pagkakataon ay maririnig ang wikang Filipino sa theme song ng bagong Disney movie.

Maririnig ang boses ni KZ Tandingan sa kantang ‘Gabay’ sa Disney movie na ‘Raya and The Last Dragon’. Inspired ng Southeast Asian culture ang nasabing pelikula na ngayon pa lang ay inaabangan na ng mga fan.

“Asia’s Soul Supreme KZ Tandingan will be lending her remarkable voice to an all-new song titled “Gabay” from Disney’s Raya and the Last Dragon. This first-ever Filipino-language track from Disney will be coming your way very soon. Abangan! #DisneyRayaPH,” ayon sa anunsyo ng Disney Studios Philippines kahapon.

Ito ang new epic adventure mula sa Walt Disney Animation Studios, na mga nasa likod ng top-grossing films na ‘Moana’ at ‘Frozen’.

Isinalarawan ang ‘Gabay’ na tungkol sa pagtitiwala, lakas at pagkakaisa, na ilalabas sa audio streaming na Spotify.

Sa March 5 magiging available sa ilang sinehan at Disney+ ang ‘Raya and The Last Dragon’.

Maglalabas din ng music video nito sa mga social media page ng Disney Philippines.

Bago ito, sabik na sabik na ang mga Pinoy fan ni KZ nang malaman na siya ang bibirit sa kanta para sa bagong movie ng Disney.

“So happy for KZ before #SB19 arrived, tuwang tuwa ako magscout ng mga foreign reactor vids. Ang saya lang sa heart. She deserved it soo much!” ayon sa comment ng isang netizen.

Umani rin ng paghanga at pagbati ang marking ito sa career ng Pinay artist.

“Congrats KZ! Filipino language be making its way to world stardom!”

“Ohhh Wow!Cant wait to watch the Movie and see/listen to KZ’s Gabay!My Family and I are OverJoyed with this wonderful news!Congratulations to KZ and Disney Raya!Mabuhay ang mga Filipinong MangAawit!”

Samantala, may ilang fan din ang nagtatanong kung kailan naman umano ilalabas ang bersyon ni Moira Dela Torre ng ‘Reflection’ na isa ring sikat na kanta mula sa Disney movie na ‘Mulan’. (Issa Santiago)