Kyrie suki ng injury

MAUUDLOT ang nakatakda sanang pagbabalik sa court ni Kyrie Irving.

Umaaray pa rin sa kanyang shoulder ­injury ang Brooklyn star kaya balik check up siya ngayong linggo.

“He’s still having issues with his shoulder. He is going to see a specialist this week,” pahayag ni coach Kenny Atkinson.

Magugunitang hindi nakapaglaro ng 33 games si Irving ngayong season.

At dahil sa tila paglala ng kanyang injury ay naunsyami na naman ang pagsabak nito sa game court at sa unang laro ng Nets pagkatapos ng All-Star Break kontra sa Philadelphia 76ers sa Biyernes.

“His shoulder continues to bother him. That’s kind of the extent of it for now,” dagdag pa ng Nets coach.

Hindi tiyak kung kailan makakabalik si ­Irving. (Aivan Episcope)