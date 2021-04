Kyrie binalikat Brooklyn Nets

NASA injury list sina Kevin Durant at James Harden, muling binalikat ni Kyrie Irving ang Brooklyn sa 134-129 panalo laban sa New Orleans Pelicans Martes ng gabi.

Exit si Durant sa first quarter ng 109-107 loss sa Miami noong Linggo dahil sa left thigh contusion, nagpapagaling pa mula hamstring injury si Harden.

Nagtistis si Irving ng 32 points, 8 assists tampok ang apat na free throws sa final minute na kinapitan ng Nets sa panalo.

Bago ang panelyong charities, kumana si Irving ng pahirapang turnaround jumper bago sumagasa ng drive sa harap ng ilang Pelicans defenders.

“When Kyrie does his thing and hits tough shots like that, it truly saves us,” ani forward Blake Griffin.

Anim na Nets pa ang umiskor ng 10 pataas sa pangunguna ng 24 ni Joe Harris. May 18 points at 8 assists si Landry Shamet, 15 points, 9 rebounds at 6 assists kay Jeff Green. Tumapos ng16 markers at 8 boards si Griffin.

Sa final 4 seconds, may tsansang magbaon ng 3 ang Pelicans pero nawala kay Zion Williamson ang bola nang bulabugin ni Irving.

Tumuka ng 33 points, 7 rebounds at 4 assists si Williamson pero hindi nakuha ang panalo sa debut ng kanyang sariling Jordan brand sneakers. (VE)