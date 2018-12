Kyline type ni Boss Vic del Rosario

By chance or is it fate?

Ito ang eksena nang mag-early check-in kami ni Kyline Alcantara kasama ang kanyang mother dear na si Mommy Weng, ang handler na si Molly Lasic at si Lhar Santiago kung saan nakasabay naman namin ang grupo nina Boss Vic del Rosario at Boss Vincent del Rosario sa Changi Airport sa Singapore noong Linggo ng gabi, December 9.

Dayalog ni Boss Vincent kay Boss Vic nang ipakilala namin ni Lhar si Ky, “Siya, siya ‘yung pinag-uusapan pa lang natin.

“Siya ‘yun! Kumakanta din ‘yan at nag-concert sa Skydome.”

Halatang nagkainteres si Boss Vic kay Kyline sabay tanong kung ano ang Spotify account niya.

At talagang hinanap niya ito at pinakinggan sabay sabi na, “O, Sundo pala ang top song mo. Then, Fake Love.

“Maganda, may boses ka. Ilang taon ka na?

“May ka-loveteam ka ba?”

Sabi naman ni Ky, “Wala po!”

Sagot ni Boss Vic, “Mas maganda ‘yan, sige, kapag libre ka na, puwedeng pag-usapan.”

Alam naman kasi ni Boss Vic na nakakontrata si Kyline sa GMA Records, at kung sakali lang daw na duma­ting ‘yung time na puwede na, okey lang sa kanya.

“Anyway, 16 pa lang naman pala siya.

“Mas maganda kung umabot na sa mil­yon hits ‘yung kanta. Malaking advantage ‘yun,” payo pa niya sa La Nueva Diva.

Tapos nu’ng malaman niya na nan­dun ang grupo sa Singapore dahil nga sa Asian Academy Creative Awards, at nabanggit na rin namin ang mga acting award na natanggap niya, sey niya, “Okey ‘yan! Magaling na artista at nakakakanta.”

Nang magkita-kita kami ulit sa baggage beam, muli niya akong sinabihan.

“Maganda ‘yung boses niya. May potensiyal. Basta, kung libre na siya. Sabihin mo sa manager niya.”

Tsikahan pa lang naman ito at alam naman ng GMA what’s best for Kyline, so, let’s see kung ano ang mangyayari in the future. Lalo na sa pagkakaalam ko ay pagdating sa paggawa ng mga movie ay walang sabit si Kyline sa kanyang kontrata sa GMA.

Kahapon, kahit ngarag pa dahil madaling-araw na nakauwi mula sa biyahe, sugod sa taping ng Inagaw Na Bituin ang a­ming anak-anakan na talaga namang sinalubong ng nagsisigawang sunflowers sa labas ng NAIA.

Korekek!

Barbie hindi dinalaw ni JM sa ospital?

Dahil na rin sa kanyang tweet na siya ay fully recharged na may emoji pa na 100%, marami ang nagsasabi na ang dahilan kung bakit isinugod sa ospital si Barbie Imperial ay dahil sa overfatigue.

Sunod-sunod din kasi ang naging trabaho ng kababayan namin sa Bicol, kaya hindi na rin nito nakayanan lalo na’t bagets pa ito na nagsisimula pa lang masanay sa nakakalokang skeds niya.

Marami talaga ang nag-aalala sa pagkakaospital niya na ang mga tagahanga niya ang naging prayer warriors niya at inulan din siya ng words of concern.

Hindi man disclosed ang totoong dahilan, pero masaya na ang malalapit sa kanya dahil nakabawi na nga ito ng lakas at any time ay balik-trabaho na naman siya.

Wala namang nagtsismis kung dinalaw ba siya ni JM de Guzman para mas mapadali ang kanyang paggaling (chaross) o kung nagpadala ba ito ng flowers para naman maging masaya ang teen actress. O dinedma kaya siya nito?

Ano kaya?