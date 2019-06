Kyline nireklamo ng ilang Kapuso star

Hindi aware si Kyline Alcantara na may mga nagsisintim-yento raw na mga Kapuso artist na mula rin sa “StarStruck” dahil naunahan pa raw sila ni Kyline na siyang nakuhang online host ng show.

Sabi ni Kyline, sinabihan lang daw siya sa trabahong ito at nagpapasalamat nga raw siya sa management na nabigyan siya ng ganitong pagkakataon.

Kaya naman ginagawa naman niya nang maayos ang trabaho para naman matuwa ang management at hindi nila pagsisihan ang pagkakapili sa kanya.

Ruru ‘di mukhang artista

Hindi na bago ang pagiging judge ni Cherie Gil sa mga ganitong artista reality search dahil once upon a time ay naging juror din siya sa “Protégé” 2 years back kung saan sina Jeric Gonzales at Thea Tolentino ang mga winner.

Aminado ang feisty actress na nangyayari na ang mga hindi nananwalo, later on mas sikat at nagsa-shine sila more than the winners. Gaya raw ni Ruru nu’ng “Protégé” days ay hindi pang-artista ang itsura na payat na payat at pareho raw saliwa ang paa.

Pero ngayon, nag-transform si Ruru na gumanda ang katawan at artistahin talaga. Kaya hindi rin natin masasabi ang kapalaran ng tao.

Sa upcoming season 7 ng “StarStruck” ay okay daw naman ang rapport nila nina Heart Evangelista at Jose Manalo na comic relief sa grupo nila. Hindi niya masabi kung magka-clash sila ni Heart lalo na kapag nasa final stage na sila.

Bale pipili sila ng 14 out of the 22 finalist na sinala out of thousands of applicant na na-ngangarap maging artista.

Mga GMA exec panay ang meeting dahil kay Eddie

Hindi titigil ang GMA management hanggang hindi nila nalalaman ang pinag-ugatan ng aksidente raw at masusi nilang pinag-aaralan ang cause ng ikinadapa ni Eddie Garcia na kung ‘yung cable nga ba ang cause o hindi.

Kaya mga series of meetings ng mga production staff ang kasalukuyang nagaganap na at the same time ay may nakatutok na GMA staff sa Makati Medical Center para sa mga pangangaila-ngan ng pasyente at ng pamilya.

Dapat siguro makipag-coordinate sa GMA management ang pamilya ni Eddie para magtulungan gayung wala namang may gusto sa pangyayari.

Besides, nangyari na at ang welfare ni Eddie ang asikasuhin.

Kahit anong pag-iingat ay nangyayari ang mga ganyan at nagkataong sa set ng GMA-7 nangyari na ginagawan ng isyu ng mga anti-GMA gayung wala naman silang alam at imbes na magdasal ay puro batikos at pagsisisi ang ginagawa, eh wala naman sila sa pinangyarihan.

Magdasal na lang kayo sa mabilis na paggaling ng award-winning actor.