Kyline nag-birthday party kasama ang mga biktima ng cancer

Kahapon (September 3) ang eksaktong ika-16th birthday ni Kyline Alcantara. From the ­usual big party ng mga ka-edad niya, mas pinili ng La Nueva Diva na dumalaw at magpasaya sa cancer patients ng East Avenue Medical Center sa Quezon City.

Nagdala si Kyline ng mga pagkain kasama ang miyembro ng kanyang pamilya at mga non-showbiz friends kung saan nagkaroon din ng chance ang mga pasyente na makatsikahan siya at makapag-selfie.

Sobrang tuwa ng Kapuso teen actress dahil kahit noon pa naman daw ay ginagawa na niya ito pero sa iba’t ibang institusyon naman.

Samantala, isang surprise na pagsalubong naman ng kanyang kaa­rawan ang inorganisa ng kanyang pamilya at ang pamilya ng best friend niyang Vlogger na si Hanna Rioteta.

Sa bagong biling condo unit nina Mrs. Shine Rioteta ang ginawa niyang sorpresa na buong akala ni Kyline ay dadalaw lang sila para silipin ang bagong unit na ito.

‘Yun pala ay may inihanda na ngang sorpresa sa kanya ang kanyang BFF kung saan nagulat siya na sa pagpasok niya ay may mga birthday design na ang unit, sinalubong siya ng kantahan ng mga ka-pamilya at ilang cakes ang nakahanda para sa kanya.

For the first time raw ay talagang nagulat si Kyline dahil in the past daw ay lagi nitong nahuhulaan na may gagawing surprise para sa kanya, but this time ay talagang wala siyang idea.

Naiyak daw talaga ang Kapuso star lalo na at halos kumpleto ang mga close friends niya at ang pamilya nito.

Pagkatapos naman ng kanyang charity work, muling nagulat si Kyline nang isa na namang surprise dinner ang inihanda sa kanya ng iba niyang mga kaibigan sa isang restaurant sa Quezon City din.

Happy 16th, Sunflower Princess!