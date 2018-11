Kyline muntik isumpa ng mga taga-Pampanga dahil sa CebuPac

Halos sumabit si Kyline Alcantara sa isang commitment nitong Sunday pa rin dahil sa kagagawan ng delayed flight ng Cebu Pacific from Dipolog City to Manila na may connecting flight from Cebu.

‘Yung flight niya galing sa Cebu ang nagkaroon ng aberya, eh, nagkataon naman na may commitment pa siya sa Pampanga na kailangang habulin. Kung nagkataon na hindi nakarating si Kyline, malamang na isumpa siya ng mga taga-Pampanga.

Anyway, hindi malaman ng kanyang manager na si Manny Vallester kung ano ang gagawin sa sunod-sunod na tawag sa kanya ng organizer ng show dahil nagpa-follow up na ito sa exact location ni Kyline na siyang main attraction sa Candaba show.

Mag-aalas nuwebe ng gabi nakalapag ang dapat sana na mas maagang flight ng Kapuso teen actress kaya ma-imagine mo kung paano pinaspasan ng kanyang daddy ang pagpatakbo ng kanilang van dahil nag-uuwian na raw ang mga tao sa tagal ng paghihintay kay Kyline.

Nakakarinde pa ang walang tigil na tawag ng organizer na naiintindihan natin dahil siya ang mapuputukan. To assure him also, sinabi namin na sobrang bilis na ang patakbo ng sasakyan at naka­handa na si Ky na pagkababa niya ay diretso show na agad.

Ang ikinatuwa nga ng organizer dahil nang i-announce na malapit na ang kanilang idolo, dumoble na ang bilang ng tao kung saan ay kumanta si Ky ng dagdag na kanta bilang bonus na niya sa sobrang delayed ng kanyang pagdating at paghihintay nila.

Kakalokah!

Kyline sa condo na nakatira

Super excited si Kyline Alcantara dahil after more than a year na pagtitiis sa traffic mula sa Cainta, Rizal ay nakalipat na silang mag-iina sa isang two-bedroom condo unit na malapit lamang sa GMA 7 nitong Linggo, November 25.

Kumbaga, hindi na magiging katulad ng dati na kailangan niyang mag-prepare 2-3 hours para sa isang commitment dahil isang heavy traffic area nga ang Cainta.

Kadalasan pa nga ay nagtsi-check in sila ng kanyang Daddy Butch at Mommy Weng sa mga hotel around GMA 7 para mas mabilis ang accessibility. Pero this time, isang kembot na lang ay nasa Kapuso network na siya lalo na kung may rehearsals at tapings siya para sa Sunday Pinasaya at Studio 7.

Sa kanyang first night sa condo unit, naging saksi kami kung gaano tuwang-tuwa ang La Nueva Diva na parang batang ninanamnam ang bagong biling bed na bunga ng kanyang pinaghirapan.

Unti-unting kinumpleto ni Mommy Weng ang mga gamit nila pero dahil sa kalilipat pa lang ay sofa at mga bagong kama muna ang kanilang unang binili.

Bukod sa parents, kasama ni Ky ang kanyang Kuya Robin na dito nag-aaral sa Manila at ang pinakakuya niyang si Kendl ay sa Bicol naman.

Temporary lang naman ang pagrerenta na ito nila Kyline dahil binubuo pa nila ang pambili ng lupa na papatayuan niya ng kanyang dream house.

Katuwa lang, ‘di ba?

Aiko pakakasalan ni Mayor Jay

Happiness overload talaga si Aiko Melendez na isinantabi muna ang sarili niyang political plan para sa 2019 Elections para lamang masuportahan ang kandidatura ng dyowang si Subic Mayor Jay Khonghun na tatakbo bilang Vice Go­vernor ng Zambales.

Ayon kay Aiks, buo ang suporta niya kay Jay na kahit halos araw-araw siya sa pag-iikot kapag nagsimula na ang kampanya ay balewala sa kanya.

Samantala, panalo rin daw sa puso ng kanyang mga anak si Jay dahil tanggap na tanggap ng mga ito ang kanilang mahigit isang taon na relas­yon lalo na raw si Andrei na close sa kanyang BF.

Kitang-kita nga ang kasiyahan ng Kapamilya actress kung saan ay naging saksi ako at ilang kasamahan sa hanapbuhay sa kasweetan ng dalawa.

Yes, para kay Jay na si Aiko na raw ang ‘The One’ niya na handa niyang pakasalan kapag pumayag ang aktres.

Mukhang okey naman ito kay Aiko dahil natagpuan na niya ang isang responsableng lalaki na mahal na mahal din ang kanyang mga anak at kapag dumating na yung time na feeling niya ay kailangan na niyang magpakasal ay u-oo na rin siya.

Sa ngayon ay excited siya sa susunod na show na gagawin niya sa ABS CBN na ayaw pa niyang ipabanggit dahil waiting pa rin siya sa confirmation nito.

Magiging abala si Aiko sa pagpo-promote ng pelikula nilang pang-Metro Manila Film Fest ang Rainbow Sunset na as early as now ay marami ang nagsasabing pang-Best Supporting Actress ang acting niya rito.

Bongga!