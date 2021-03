Kyline, Miguel nagkabalikan

Nakatakdang bumida sa second episode ng ikalawang season ng I Can See You na “#Future” sina Kyline Alcantara at Miguel Tanfelix. Mapapanood ito simula April 5 hanggang April 9.

Hindi pa man nagsisimula ang pagtatambalang mini-series, bumuhos na agad ang suporta at excitement mula sa mga fan ng dalawa, na umabot agad ng 770,000 like at 4,500 comment ang mga behind the scene photo sa GMA Drama Facebook page.

Bukod sa mga kinilig, marami ring mga fan ang nakapansin sa facial similarities nina Kyline at Miguel.

“Sabi nila kapag hawig o kamukha mo ang isang tao siya raw magiging destiny mo. Baka sila na nga dalawa in the future,” say ng isang fan.

Komento naman ng isang fan, “Wow ngayon ko lang napansin magkamukha at bagay sina Kyline at Miguel baka sila magkatuluyang dalawa.” (Dondon Sermino)