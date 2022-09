Kyline, Mavy kaloka harutan sa podcast

May bagong pagsasamahan ang rumored lovers na sina Kyline Alcantara at Mavy Legaspi na tiyak na papatok sa kanilang mga fan. Nag-collab sila sa podcast sa sikat na digital music service, at tinawag nila itong “MavLine On Me”.

“Hello to our fellow wallflowers! This is @mavylegaspi and @itskylinealcantara. We are beyond thrilled to finally share this passion project with you guys!

“#MavLineOnMe is a Spotify Original podcast where we dive into our genuine thoughts and create honest conversations. Come and join us,” ayon sa post ng Instagram account ng podcast ng dalawa.

Mapapakinggan na simula ngayon ang episode 1 & 2 na kanilang podcast. Ayon pa sa dalawa, especially created ang kanilang proyekto para sa mga gaya nilang Gen Z kaya kung anuman ang kanilang mga magiging topic ay siguradong makaka-relate ang mga ito.

Welcome pa rin naman daw kahit anong edad na makinig sa kanila, at para mas maintindihan ang henerasyon meron sila lalo na tungkol sa mga daily problems at issues.

Pinakita nga ni Kyline ang teaser video nila sa kanyang IG habang nagpa-podcast at kitang click na click ang dalawa habang nag-uusap, naghaharutan.

May mga pa-hashtag pa sila gaya ng #Discussion, #HeSaidSheSaid, #Kulitan, #What’sOnMyMind, at #Let’sGetReal.

Once a week lalabas ang kanilang podcast sa Spotify.

Ngayon pa lang ay excited na ang kanilang mga fans na makinig sa mga chikahan ng dalawa. (Batuts Lopez)