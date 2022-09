Kyline, Mavy ‘di naniniwala sa label

Kahit na madalas nang sinasabi ng mga netizen na bagay sila, na diumano ay mag-on na sila, ay ayaw pa ring umamin nina Kyline Alcantara at Mavy Legaspi.

Hindi raw kasi sila naniniwala sa label. O ‘yung paano ilalarawan ang kanilang relasyon gaya ng kung magdyowa na ba or magkaibigan lang.

Ipinaliwanag ng dalawang Kapuso stars ang kanilang opinyon kaugnay sa labeling sa kanilang podcast na “MavLine On Me”.

“I get that a lot actually,” panimula ni Mavy tungkol sa mga nagtatanong kung ano ba talaga ang relasyon meron sila ni Kyline.

“I’d rather not put a label on it. We only know what we have to know,” ayon sa aktor.

“Oh yeah, correct,” pagsang-ayon naman ng aktres.

“We’re just having fun. We’re just getting to know each other,” hirit pa ni Kyline.

Ayaw umano nilang sabihin na “we’re just friends”, “we’re boyfriend-girlfriend” o ‘di kaya ay “we’re exclusively dating”.

Para kay Mavy, mas gusto niyang sagot ay “It’s ours” o “amin na lang ‘yon”.

“Yes we do love one another but there’s just no..we just rather not put a label to it. But we know that we both love one another,” ayon pa kay Mavy.

Mas okay umano sa dalawa ang huwag magmadali at mag-enjoy lang sa kung anong meron sila.

“Wait lang guys. Let’s take things slow,” mensahe pa ni Kyline sa MavLine fans o sa mga Wallflowers.

Malaki nga raw kasi ang kaibahan ng henerasyon ngayon, o silang mga Gen Z. Karamihan sa kanila ay hindi na talaga umaamin ay nananatiling tahimik na lang sa relationship. (Batuts Lopez)