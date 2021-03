Kyline inilantad ‘kapangitan’

Sa Instagram ay may importanteng mensaheng ibinahagi si Kyline Alcantara sa kaniyang mga follower, fan. Bilang selebrasyon na rin sa International Women’s Month, isa siya sa mga female celebrity na advocate ng self-love.

“Self-love is real love. It is as real as it can be. So, flaunt that marks, loosen up that unruly hair, smile with your crooked teeth, and be proud of your imperfections. No judgment just self-love. Start love with yourself and everything will follow. Since we are normalizing a lot of things now, why don’t we normalize self-love?” sabi niya.

Simula raw nang mahalin niya ang sarili, naging maganda ang kanyang pakiramdam. Kaya naman, hinihikayat din niya ang lahat na subukan ito.

Samantala, nalalapit na ang pagtatapos ng pinagbibidahang GMA Afternoon Prime series ni Kyline na ‘Bilangin ang Bituin sa Langit’ kung saan siya ay gumaganap na Maggie. Mapapanood din siya sa weekend variety program na ‘All-Out Sundays’ tuwing Linggo. (Dondon Sermino)