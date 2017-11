Kyline Alcantara pambansang third wheel

Pakiramdam ng baguhang si Kyline­ Alcantara ay nainis sa kanya si Bianca Umali nang lapitan at tsikahin niya ang ka-loveteam nitong si Miguel Tanfelix.

Magkakasama ang tatlo sa primetime teleserye ng GMA, ang Kambal, Karibal kung saan mahalaga ang papel na kanyang ginagampanan bilang si Cheska na sasaniban ng kaluluwa ni Pauline Mendoza na kakambal ni Bianca at magpapagulo sa buhay nila ni Miguel.

Pero feeling lang niya ito dahil nang lumapit naman siya kay Bianca ay nagpaalam naman siya na tsitsikahin niya si Miguel at nakangiti naman daw ito sa kanya at wala namang negang sinabi huh!

Masaya nga si Kylin­e dahil mula sa ABS-CBN ay naging maayos ang paglipat niya sa Kapuso network at heto nga ang unang project niya na may bonggang role pa siya.

Feeling nga raw niya ay siya na ang Pambansang Third Wheel dahil sa role niya rito kaya wait and see na lang daw siya sa pamba-bash na puwedeng gawin sa kanya ng mga fans nina Bianca at Miguel.

So far, wala pa naman daw siyang nababasa although sanay na siya sa ganito dahil noong nasa Kapamilya­ network pa siya ay sobra-sobra ang mga panlalait na kanyang naranasan mula sa Bailey May at Ylona Garcia fans.

Worst na naranasan raw niya ay nang tawagin naman siyang ‘aso’ ng Darren Espanto fans dahil feeling ng mga ito ay hinahabul-habol niya ang magaling na singer.

Kaya ngayong siya ay nasa GMA na, sana raw ay mabago na ang imahen niyang ito, kaya behave talaga siya at puro work lang ang nasa isip niya, although, behave naman siya before.

Good luck, girl!

Teka, magsisimula na ang Kambal, Karibal bukas, November 27 kapalit ng Alyas Robinhood 2 ni Dingdong Dantes.





Richard Quan tikom ang bibig sa sex video

Ayaw munang magkomento ni Richard Quan tungkol sa sex video na kumakalat ngayon sa internet.

Hindi pa raw niya ito nakita kaya wala pa naman siyang gustong sabihin.

Nitong nakaraang araw nga ay lumabas ang video na ito kung saan ay nakikita na ang lala­king kamukha ni Richard Quan ay may tinitingnan sa kanyang harapan.

Wala itong sinasabi kung di puro tingin lang.

Pagkatapos ay maki­kita na nilalaro na ng lalaki ang kanyang birdie at inilabas ito ng bahagya. Pero sa parteng ito ay hindi naka-foucs ang camera sa kanyang mukha.

Sa sumunod na eksena ay makikita na ‘nagbabatibot’ ang lalaki na tumagal ng ilang minuto hanggang lumabas na ang kanyang ‘milk of human kindness.’

Sari-saring reaksiyon ang mababasa mula sa netizens.

May nagsasabi na kamukha lang ito ni Richard­, may nagsasabi na tila edited version ito lalo na’t wala namang mukhang nakikita habang ginagawa niya ang pagpapaligaya sa sarili, pero may nagsasabi namang ang aktor mismo ito.

Tumagal nang mahigit na dalawang minuto ang nasabing self-sex video .

‘Yun na!