Kylie walang planong ipakulong si Aljur

Maingay pa rin ang isyu na nabuntis ni Aljur Abrenica ang Viva star na si AJ Raval. Itinanggi na ito ni AJ, pero mukhang mas malakas ang balita na diumano’y totoo raw.

Kahit na co-parenting na lang talaga ang status ng estranged couple na sina Aljur at Kylie Padilla, pero dahil hindi pa naman annulled ang kasal nila, ang mga netizens ay tila nag-iinsinuate ng idea na pwede raw idemanda ni Kylie sina Aljur at AJ ng kasong adultery.

Nakakuha ng ganitong idea ang netizens dahil sa kasong isinampa ni Victor Consunji kina Maggie Wilson at Tim Connor.

Ilan sa comment ng netizens, “Mas solid ang evidence ni Kylie kung buntis nga si AJ para idemanda ng adultery.”

“Pwede rin silang makasuhan ng adultery ni Kylie.”

Pero mukhang malabo naman itong gawin ni Kylie, if ever na totoo nga ang buntis issue. Una sa lahat, mukhang sobrang naka-move-on na si Kylie kay Aljur at mukhang mas masaya sa buhay niya ngayon.

Kaya ina-assume rin tuloy na ang selfie na pinost ni Kylie kunsaan, naka-pout ang lips niya ay posible raw kayang sagot niya lang sa mga netizens sa isyu ng estranged husband at ni AJ.

Para bang sinasabi lang nito na, “ker ko!” Huh!

Paul Salas nag-propose na kay Mikee Quintos

Iba-iba ang naging reaksiyon ng mga netizens sa ini-upload na You tube vlog ni Paul Salas. Ito yung pagbabakasyon nila ng kapwa Kapuso star na si Mikee Quintos.

Merong mga nagulat at hindi inakala na ang dalawa pala ang magkarelasyon ngayon. Meron naman na nagbibilin kay Paul na alagaan daw si Mikee at ang relasyon nila.

Pero ang karamihan, talagang kinikilig daw sa dalawa. May mga nagsasabing bagay sila at mula umpisa hanggang dulo raw ng vlog ay naka-smile rin sila habang pinapanood.

So yun na nga, official na ngang inamin nina Paul at Mikee na sila na. May pa-suspense pa si Paul sa title ng vlog nito na tipong nag-propose na kay Mikee. Kaya akala ng iba, inalok na nito ng kasal ang girlfriend.

Kaya pala nagbakasyon sa Boracay ang dalawa dahil anniversary nila. Anniversary kasi ang ginamit na term ni Paul so pwedeng i-assume na isang taon na sila or baka nagkamali lang, pero monthsary lang pala ang sine-celebrate nila.

Mukhang romantic talaga si Paul na sabi nga namin, napansin na namin sa kanya kahit sa past relationship niya. May effort talaga itong magpa-surprise kay Mikee.

Nag-paraw sailing din sila at mukhang feel na feel ito ni Mikee dahil sey niya, “Isa lang ang masasabi ko sa mga pupunta ng Boracay na couple, mag-paraw sailing kayo. Ang saya, pwedeng mag-cuddle-cuddle over the water.”

First time raw ni Mikee na mag-paraw sailing at nang tanungin ito ni Paul kung ano ang masasabi niya, buong ningning na sagot niya, “Masaya basta ikaw ang kasama ko.”

O ha!

Jolina buwis buhay sa eroplano

Walang-duda na sa nakaraang election, naging mas malalim ang friendship sa pagitan nina Jolina Magdangal at Agot Isidro. Binati kasi ni Jolina ang actress sa kanyang kaarawan.

At dito nga ni-reveal ni Jolina na noong bata raw siya, ang mga kanta raw ni Agot ang pinapakinggan niya bago matulog para kiligin. At parehong proud na kahit hindi nila binanggit sa palitan nila ng comment ay ang naging pagtindig nila at parehong pagiging Kakampink.

Sabi ni Jolina kay Agot sa kanyang Instagram post, “Ate Agot, Happy happy birthday! Naalala ko talaga nung bata ako, hindi pwedeng wala yung kanta mon a “Sa Isip Ko,” “Everyday,” “Beginning Today,” “Wishing Too Hard,” at “hush” sa mga pinapakunggan ko bago atulog para kiligin or mag emote hanggang mapapikit para mapanaginipan ko yung kras ko. Yung mga kanta mo din ang nagpapakalma at nagsasabi na masarap kiligin! Haay!

“Ate Agot, sobrang thankful ako na nag nagkasama tayo ulit at nagkakwentuhan. Lagi nating babalikan ang makabuluhang part sa buhay natin na may pinaglaban tayo. Lalo na ang buwis buhay moment sa eroplano at worth it lahat-lahat. Labyu Ate Agot! Kelan tayo magkikita?”

Halatang na-touch naman si Agot sa birthday message sa kanya ni Jolina. At sabi nga niya, “Huhuhu Bakit ka ganyan? Marupok pa din ako!”

At saka niya sinabi rin na isa raw sa highlights nang mga nakaraang buwan niya ay na-witnessed niya ang nag-uumapaw na pagmamahal ni Jolina sa pamilya nito, kaibigan, katrabaho at higit sa lahat, sa bansa.

Sey pa niya, “Mamshie, I will stand with you and beside you kapag kinakailangan at pag tinawag tayo ulit ng panahon.”