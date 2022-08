Kylie suportado Darna

Matapos ikumpara si Kylie Padilla kay Jane de Leon, na bida sa “Darna”, nag-react nga siya, kasunod ang pagbanggito kay Iza Calzado gumaganap na unang Darna sa Kapamilya series.

Sabi ni @vinzesmonologue, “Sa Monday (today) na pala ‘yung #DarnaTheSeries. Here’s my cent about Jane: Remember when most of people doubt Kylie Padilla remaking Amihan in Enca then ended up she’s actually justified it. Probably that’s how Jane will be in the run of series. Bigyan lang natin ng chance.”

Nabasa ni Kylie ang tweet at nag-comment, nanawagan ng suporta sa serye, para kina Jane at Iza.

“I’m excited for her and the whole team. The orig Amihan, Ms. Iza is also cast playing the original Darna. So many things to be excited about. Lalong lalo na it’s a show portraying strong women using their strength to help others. Amazing premise. Goodluck!” sabi ni Kylie.

Teka, hindi ba magkatapat ang Darna ni Jane at Bolera ni Kylie? Ang alam ko ay mag-aabot sila ng oras. Ang Darna kasi ay 8:00pm, habang ang Bolera ay 8:50pm, ha! (Rey Pumaloy)