Kylie rumesbak sa mga basher ni Binoe

Si Robin Padilla ang nanguna among the 12 senators sa resulta ng eleksyon. At hindi maikakaila na napakarami talagang bumabatikos dito.

Surprisingly rin, hindi lang ang mga hindi niya kapartido na netizens, maging ang mga nagpapakilala na under UniTeam ay may mga pa-shade rin na tila pagtataka na ang actor ang talagang nakakuha ng maraming boto.

Siyempre, bukod sa asawa ni Robin na si Mariel Padilla, ang anak niya na si Kylie Padilla ang very proud sa nangyari. At sa Instagram post nito, sinabi ni Kylie na hindi naman daw kailangan ni Robin na maging senator para mag-initiate ng pagbabago.

Aniya, “I approached this like you were not my dad. I did my homework. I did my research. I did not want to be biased. I watched all the interviews and inintindi ko lahat ng sinabi mo. All I can say is I cannot wait for you to make your dreams a reality. I support you with all my heart. You have always been passionate about helping people and now you are in a position where you can make a bigger impact. I’m so happy and proud of you.

“But if I was to speak as his daughter all I have to say is mahal na mahal ng tatay ko ang Pilipinas, mahal niya ang mga tao. Parte ng pagkatao niya ang tumulong. He has always been selfless pagdating sa mga taong nangangailangan. If there is one thing I can attest to, my father did not need to become a senator to help make change happen. He was already doing that before all of this. Kaya whatever happens today, however busy you become please know that I love you and support you. Congratulations @robinhoodpadilla.”

Bianca natatakot sa kinabukasan ng mga anak

Mahaba ang naging post ni Bianca Gonzalez sa kanyang Instagram. Ramdam ang takot nito sa posibleng kalalakihan daw ng mga anak niya na sa mundo ng teknolohiya at disinformation.

Maraming tanong si Bianca na hindi man niya sinabi, posibleng nag-uugat sa kinahinatnan ng katatapos na eleksiyon. Tanong nga niya, paano raw nila matuturuan ang mga anak nila na magkaroon ng pananagutan sa kanilang pagkakamali at marami pa siyang tanong.

Kilalang isang kakampink si Bianca at isa sa talagang tumindig at nag-house to house. Ramdam sa post ni Bianca ang mga pag-aalala.

At sabi nga niya, “Wala pa akong mga sagot sa tanong na ito, pero kapag nakikita ko ang aming mga anak, alam kong kailangan naming gawin ang lahat para mapalaki sila na puno ng pag-asa at mulat sa mundo, maganda man o hindi ang pinapakita nito. At sila ang dahilan kung bakit patuloy kaming naghahangad ng mabuting kinabukasan.”