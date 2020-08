Kylie pinaiyak ni Aljur

Walang okasyon, pero para sa kauna-unahang content ni Aljur Abrenica sa kanyang You Tube vlog, naisipan nitong surpresahin ang kanyang Misis na si Kylie Padilla.

Kinuntsaba pa nito ang ang Kapuso star na si Mikee Quintos para raw makasama ni Kylie sa pagpapaganda nito. Since five months na naka-lockdown, ngayon nga lang siguro nakapagpa-trim at hair color si Kylie.

Ayon kay Aljur, wala raw okasyon, pero para raw sa Reyna ng buhay niya, na-realized daw niya na hindi niya ito madalas gawin. At habang hinahanda raw niya ang surprise dinner nila, nagbalik daw sa alaala niya ang mga pinagdaanan nila.

Naiyak naman si Kylie nang makita na ang inihandang surprise dinner ni Aljur habang sige lang sa kaka-video si Mikee. Though, on the way to the surprise, tila nakakatunog naman na si Kylie.

Sabi ni Aljur kay Kylie, “Thank you for giving me wonderful family” kunsaan, meron silang dalawang anak na lalaki. (Rose Garcia)