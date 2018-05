Kylie pinaghandaan ang sagupaan kay Gabbi

Para sa mga fan ni Kylie Padilla, the long wait is finally over! Nagbabalik na ang Kapuso actress sa telebisyon dahil sasabak siya sa Lip Sync Battle Philippines sa Linggo (Mayo 27). Matapos ang kanyang mahabang bakasyon after giving birth to her son, ano kayang pasabog ang hatid ni Kylie para sa mga manonood?

Tila excited na rin si Kylie at ang kanyang mga fan sa kanyang comeback dahil sa mga Instagram post pa lang niya, nakalikom agad ito ng libo-libong likes at mga congratulatory message. Bukod sa pasabog niya, double the fun ang sayang hatid nina Bitoy at Iya dahil makakabangga pala niya ang Millennial It Girl na si Gabbi Garcia.

Sino kaya ang magwawagi sa kanilang face off? Pero sure ako, hindi papatalo si Kylie kay Gabbi, no! Kaya magiging mahigpit ang laban ng dalawa, ha! So ‘wag niyong palampasin sa Lip Sync Battle Philippines ngayong Linggo sa GMA Sunday Grande!

Jennylyn infected sa The Cure?

Hindi na talaga mapigilan ang pagtutok ng sambayanan sa GMA action series na The Cure lalo pa ngayon na dumating na ang kinatatakutan ng lahat—ang Day 60 o ang araw na sumugod na ang mga infected sa Tent City.

Pero mas kaabang-abang ang pinakabagong challenge para kay Charity (Jennylyn Mercado) dahil tila pinagbibintangan siyang isa nang infected matapos makitaan ng sugat. Inakala kasi ng mga kasamahan niya sa Tent City na nakagat din siya.

Looking forward ang lahat kung paano ipaglalaban ni Charity ang sarili sa mga nagbibintang sa kanya. Paano rin nga ba maipaglalaban ni Greg (Tom Rodriguez) ang kanyang asawa?

Tutukan yan gabi-gabi sa The Cure.

Piolo mabaho, madungis sa ‘Halimaw’

Finally ay ipalalabas na sa Pilipinas ang bagong obra ni Lav Diaz, ang ‘Ang Panahon ng Halimaw (Season of the Devil)’, matapos humakot ng parangal at papuri sa ibang bansa.

Bida rito sina Piolo Pascual, Shaina Magdayao, Angel Aquino, Pinky Amador, Bituin Escalante. Ito ay isa sa mga nominado para sa Golden Bear award sa 68th Berlin International Film Festival na gaganapin sa Germany. Nakamit din nito ang Best Film sa Gems section ng 58th Festival Internacional de Cine Cartagena de Indias nitong Marso. Mapapanood na ito sa mga piling Ayala cinema sa Manila at Cebu simula May 30, 2018.

Humamig din ito ng papuri sa Hollywood website na Variety. Ayon sa website, si Diaz ay ‘emphatically his own artist, whether to exhilarating or punishing effect’, at ang pelikula ay may ‘raw, stirring interludes’.

“It’s visually that Season of the Devil ranks among Diaz’s best work,” sabi ni Clarence Tsui ng The Hollywood Reporter. Hinirang naman ni Peter Bradshaw ng The Guardian si Diaz na isang tunay na artist. “Every millisecond of his film has been rigorously created,” sabi pa niya.

Ayon kay Desistfilm writer Aldo Padilla, si Diaz daw ay isa sa pinakamalayang sikat na filmmaker ng ating panahon.

“Diaz remains emphatically his own artist, whether to exhilarating or punishing effect,” ang sabi naman ni Guy Lodge sa Variety, habang si Jonathan Romney ng Screen Daily ay tinawag itong “A film of boldness and considerable beauty.”

Ang ‘Ang Panahon ng Halimaw’ ay ang suportado ng Globe Telecom at ng kanilang #PlayItRight advocacy. Ang #PlayItRight ay isang kampanya na nagbibigay ng suporta sa local films at ito ay nananawagan para sa tama at legal na pano­nood ng mga pelikula sa sinehan para matigilan ang film piracy sa bansa.

Ang layuning nito ay mabigyan ng halaga ang mga producer, direktor, aktor, at mga crew na nag-uukol ng pondo, panahon at pagod upang mabuo ang kanilang pelikula.

Ayon kay Quark Henares, Globe Studios Head, mahalagang suportahan ang industriya ng pelikula, lalo na ang mga gawa ng mga independent film producer na karaniwan ay hindi nabibigyan ng mga show date sa mga malalaking sinehan.

Anyway, maraming eksena sa pelikula na hindi ko nakilala si Piolo dahil sa kakaibang itsura niya. Sa simula ay makikitang guwapong-guwapo si Piolo bilang si Hugo Haniway, pero sa kalaunan, nagbago nag itsura niya.

Si Piolo na pinadungis, mukhang mabaho, walang silbi, problemado, ginawang­ lasenggo, kaya siguradong malaking challenge ito sa kanya, na nasanay nga ang publiko sa image niya sa pelikula na macho, guwapo, mabango, at pinag-aagawan ng kababaihan.

Siya nga pala, apat na oras ang dapat niyong ilaan sa pelikulang ito, at ipraktis na rin ang mga boses niyo, dahil isa nga itong musical, at baka mapasabak kayo sa pagkanta. Lalalalalalalala!