Kylie Padilla type magpasilip ng alindog sa 2021

Nangarap na magsuot ng swimsuit ang misis ni Aljur Abrenica na si Kylie Padilla. Tweet ni Kylie, ang pagsusuot ng bathing suit ay balak niyang gawin sa 2021.

‘Yun daw ang kauna-unahang pagkakataong magbi-bikini siya.

“My goal next year. To be brave enough to sport a bikini. Would you believe? Never pa ako nagbikini sa buong buhay ko. Tomboy kashiiii!” sabi niya.

Bawal nga kay Kylie na mag-bikini o swimsuit na litaw ang katawan, binti. Muslim nga noon si Kylie. Ilang taon pa lang mula nang kumalas siya sa pagka-Muslim. Kaya ngayon nga ay posibleng makapag-bikini na siya. (Rey Pumaloy)