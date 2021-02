Kylie nag-inarte lang, papansin sa IG

Para na rin siguro matigil ang isyu na hiwalay na o may pinagdadaanan sa kanilang marriage sina Kylie Padilla at Aljur Abrenica, kaya ba bigla itong nag-post ng picture ni Aljur kasama ang dalawang anak nila at naka-costume ng dinosaur?

Naka-off ang comment sa Instagram post na yun ni Kylie. So, obviously, ayaw nitong mag-entertain ng ano mang tanong, reaction o negativities.

Pero, ang daming avenue ng mga netizens para mailabas ang mga comment nila katulad sa ibang vlog.

May mga natuwa naman na feeling assured na okay pa rin ang dalawa at sey nila, “yehey, bati na.” Pero, meron din na mga nagsasabi na, “Do not wash your dirty linens in public. Tapos, magbabati rin pala.”

“Umarte lang si girl.”

“Always keep your private affair, private.”

“Umatake lang ang hormones ni Girl.”

Naku, mukhang marami pa rin yata ang hindi sanay o kilala si Kylie pagdating sa socmed. In fairness to her, wala naman siyang ni-reveal o in-emote na isyu nilang mag-asawa, ang netizens lang talaga ang mga nag-assume.

Sa lahat naman ng ito, tila dedma lang si Aljur at hindi nag-a-update ng kanyang socmed.

Lea super kilig sa b-day message ni Aga

Matagal nang comment ng mga netizen kay Lea Salonga na after all these years, ramdam na may kilig pa rin talaga ito sa Mister ni Charlene Gonzales na si Aga Muhlach.

Dahil sa post niya, para tuloy si Aga ang pinakahihintay ng International singer na bumati sa kanya ng happy birthday and then, masasabing kumpleto na ang kanyang 50th birthday.

Shinare ni Lea ang naging pagbati sa kanya ni Aga. Sey nito sa kanyang mga follower sa Twitter at Instagram, “Just in case you were wondering, yeah, he did.”

Nagpalitan pa ng mga message ang dalawa sa Instagram at hinihikayat din ng mga follower ni Lea si Aga na maki-Twitter party at sinabi rin dito na trending na siya.

“Saan ba daan papuntang Twitter?? Haha,” tanong naman ni Aga.

Sabi kasi ni Aga, “Reading all your messages! Saya naman! Puyat tayo lahat! Haha! Hopia Birthday!!! Woot!! Hehe.”

Bukod sa palitan nila ng text na sabi ni Lea kay Aga, “Uy! You’re alive! Thank you!” At “sinamahan na kita sa 50 club!”

Siyempre, ang dami na naman ngang na-hopia sa palitan ng comments nina Lea at Aga. Kahit mga happily married na, may kilig pa rin talaga sila sa mga fans. At halos lahat, nagka-clamor at naho-hopia na sa pagsasama nilang muli sa movie.

Carmina nakakatakot kalaban

Positibo ang feedback ng mga viewer at netizen sa bagong GMA Afternoon Prime na “Babawiin Ko Ang Lahat.” Sa pilot nito ay nag-trending worldwide.

Mukhang effective si Carmina Villarroel bilang isang kontrabida bilang bago sa lahat na nagko-kontrabida ito kesa sa inaapi at panay umiiyak.

Wagi si Tanya Garcia dahil hindi pa rin talaga siya nakakalimutan ng mga viewers at fans. Bongga ang pag-welcome sa kanya ng mga Kapuso at natutuwa na muli siyang nagpapaka-aktibo ngayon bilang actress.

Gayundin kay Pauline Mendoza na breakthrough talaga sa kanya ang bagong serye. Dito mahuhusgahan kung hinog na talaga siya para gawing lead at isa sa mga prinsesa ng network.

Ilan sa comments, “Congrats sa lahat ng cast. Muli na naman mabubuhay ang ating mga hapon dahil sa Babawiin Ko Ang Lahat.”