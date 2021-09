Kylie mahilig sa hubad na babae

Sa murang edad ng kanyang mga anak, sinasanay na ni Kylie Padilla ang mga ito sa mga hubad na imahe ng babae o “women’s nudity”.

Base sa post ni Kylie sa Instagram ng kanyang kamay na may hawak na libro, at likod ng anak habang makikita rin ang nude painting sa wall, sinabi nitong katuwang niya ang mga paslit niyang mga anak sa pagguhit nito.

“Mothering and reading is it possible? Let’s give it a try.

“P.S. that painting is a collab between my boys and i, they painted background while painted the woman. It’s actually still unfinished but i like seeing it, it makes me kilig,” sabi ni Kylie. (Rey Pumaloy)