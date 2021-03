Kylie maghuhubo sa mga painting

Nang dahil sa pandemya at pagsirit pa rin ng COVID-19 cases sa bansa, naudlot ang dapat sana ay painting exhibit ni Kylie Padilla.

Sa Instagram post ni Kylie ng ilang piraso ng kanyang obra, ibinahagi niyang trip niyang matulog nang hubo kasama ang kanyang mga painting.

“Exhibit moves. But still painting away. Fun fact, in another life I would have been a penniless but fulfilled artist living in a studio painting away falling asleep naked next to my paintings with Billie Holiday in the background,” sabi ni Kylie.

Siyempre, naloka ang mga follower ni Kylie sa pagka-weird ng kanilang idol. Pero maiintindihan naman ito dahil isang nude painter si Kylie, na ang paborito nitong subject ay katawan ng mga babae na lantad ang mga bulaklak at dibdib.

Sharon tanggap ‘kapangitan’ ni Osang

Nilusaw na naman ni Rosanna Roces ang puso ni Sharon Cuneta.

Sa sobrang kilig at kasiyahan ay ni-repost ni Sharon sa Instagram ang mensahe ni Osang sa kanya.

Naloka si Sharon nang ihalintulad ni Osang ang sarili sa aampuning aso ng Megastar. Nakabalandra sa IG ni Sharon ang pinagtabing photo ng aso at ni Osang.

Sabi nga ni Osang, may something in common daw sila ng dog na si Pawi. Na hindi sila perfect, minahal sila ni Sharon.

“OMG naman Osang…Napakadali mong mahalin…napakatotoo mong tao…wala kang pretentions at napakalaki ng puso mo kaya mahal na mahal kita. Thank you for being my friend. It is my honor to have a friend like you in my life. Wala akong pakialam sa imperfections mo kasi lahat naman ng tao walang perfect…ang kaibahan mo lang…ikaw open ka, ‘yung iba nagpapanggap na perfect at disente pero baliktad pala. I love you lablab ko!” sabi naman ni Osang.

Jasmine, Jeff gusto nang ipakasal ni Mommy Carmen

Kahit magpakasal anytime sina Jasmine Curtis-Smith at ang boyfriend nitong si Jeff Ortega, hindi magiging problema sa mga magulang ng aktres at posibleng ikatuwa pa ito ng mommy at daddy niya.

Base sa birthday greetings ng nanay nina Jasmine at Anne Curtis, na si Mommy Carmen kay Jeff, higit pa sa 100 percent na tanggap nila ito.

Masisilip sa Instagram ni Mommy Carmen ang photo ni Jeff at ang message caption nito na pinupuri ang lalake sa kanyang kaarawan.

“Happy 31st birthday this young looking guy @jeffortega…enjoy your special day…don’t even change keep smiling always chat soon,” sabi ni Mommy Carmen.

Anyway, ‘Mommy’ nga ang gusto ni Carmen na itawag sa kanya ni Jeff.

Montes ayaw sa magarbong kaarawan

Sinusulat ang item na ito ay nagsi-celebrate ng ika-26th birthday si Julia Montes (March 19). Pero parang gaya ng dati mas gustong magdaos ng kanyang kaarawan si Julia na tahimik at malayo sa social media.

Tanging si Dimples Romana pa lang ang kauna-unahang bumati sa kaarawan ni Julia at nagposte pa ng get-together photo nila nong January.

Sumagot naman at nagpasalamat si Julia sa itinuturing nyang ate at bestfriend sa showbiz.

Nagtataka lang ang mga fan dahil si Coco Martin ay wala pang pagbati kay Julia sa IG nito, habang sinusulat ito. Inisip na lang nila na baka

maaga pa kaya hindi pa naglilitawan ang mga birthday message kay Julia, lalo na ang kay Coco.

Pero ‘yung ibang mga star, madaling araw pa lang nagkalat na sa socmed ang mga birthday greeting mula sa mga taong malalapit sa kanila.

Jopay todo giling kahit buntis

Kung ang ibang mga buntis ay halos hindi maigalaw ang kanilang mga katawan at de-numero ang mga hakbang, panay naman ang hataw ni Jopay Paguia.

Nakaposte sa Instagram ng mister niyang si Joshua Zamora ang TikTok dance challenge nila ni Jopay. Na parang hindi buntis si Jopay kung gumiling.

Malaki na ang tiyan ni Jopay sa 2nd baby nila ni Joshua. Bilib ang mga follower nila sa dance collab nila, pero pinapayuhang mag-ingat si Jopay sa maaring pagsulpot ng aksidente at maapektuhan ang sanggol sa kanyang sinapupunan.